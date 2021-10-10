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Собчак виправдалася за ДТП, але підписники знайшли розбіжність в її поясненні

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 18:48
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Страшна ДТП зі смертельними наслідками сталася в Сочі, вночі, 9 жовтня. Ксенія Собчак на елітному таксі прямувала в аеропорт. Щоб доставити Ксенію на літак до Москви вчасно, водій виїхав на зустрічну смугу
Ксенія Собчак пояснила, що сталося після ДТП, але їй не повірили
Ксенія Собчак пояснила, що сталося після ДТП, але їй не повірили / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В результаті страшної аварії за участю автомобіля, в якому Ксенія їхала в аеропорт, загинули дві жінки. Деякий час ведуча мовчала, але пізніше написала велике повідомлення в Instagram і своєму Telegram-каналі, де заявила, що у неї струс мозку і забої внутрішніх органів і сьогодні, 10 жовтня, вона буде проходити обстеження.

У новинних Telegram-каналах повідомляється, що Ксенія залишила місце ДТП і відправилася в аеропорт. Ведуча заявила, що вона "не підганяла" водія і не просила його виїжджати на зустрічну смугу.

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У коментарях під постом Ксенії в Instagram багато хто побажав їй здоров'я і якнайшвидшого одужання, але були і ті, хто не повірив у слова Собчак. Підписники знайшли деякі розбіжність у повідомленні ведучої.

  • "Сьогодні обстеження, але про удари внутрішніх органів вже відомо? А якщо відомо, хто може дозволити собі переліт після таких травм?"
  • "Якби все було так, як написано, то ніхто не пустив би Собчак на літак!"
  • "Я вдома, в темряві і втекла з місця злочину. Молодець."
  • "А хіба можна місце ДТП залишати? Ще й летіти в інше місто?"

Скріншот: Instagram

Що сталося?

За попередньою інформацією, в суботу, 9 жовтня, на шосе з Адлера до Червоної Поляни зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

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Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Пізніше друга дівчина померла в лікарні.

Скріншот: Mash

Ксенія Собчак і її помічники знаходилися в Mercedes. Вони пересіли в інший автомобіль і поїхали з місця аварії в аеропорт.

Краснодарська прокуратура порушила справу за статтею "Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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