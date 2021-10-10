Собчак виправдалася за ДТП, але підписники знайшли розбіжність в її поясненні

Страшна ДТП зі смертельними наслідками сталася в Сочі, вночі, 9 жовтня. Ксенія Собчак на елітному таксі прямувала в аеропорт. Щоб доставити Ксенію на літак до Москви вчасно, водій виїхав на зустрічну смугу

Ксенія Собчак пояснила, що сталося після ДТП, але їй не повірили / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В результаті страшної аварії за участю автомобіля, в якому Ксенія їхала в аеропорт, загинули дві жінки. Деякий час ведуча мовчала, але пізніше написала велике повідомлення в Instagram і своєму Telegram-каналі, де заявила, що у неї струс мозку і забої внутрішніх органів і сьогодні, 10 жовтня, вона буде проходити обстеження.

У новинних Telegram-каналах повідомляється, що Ксенія залишила місце ДТП і відправилася в аеропорт. Ведуча заявила, що вона "не підганяла" водія і не просила його виїжджати на зустрічну смугу.

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У коментарях під постом Ксенії в Instagram багато хто побажав їй здоров'я і якнайшвидшого одужання, але були і ті, хто не повірив у слова Собчак. Підписники знайшли деякі розбіжність у повідомленні ведучої.

"Сьогодні обстеження, але про удари внутрішніх органів вже відомо? А якщо відомо, хто може дозволити собі переліт після таких травм?"

"Якби все було так, як написано, то ніхто не пустив би Собчак на літак!"

"Я вдома, в темряві і втекла з місця злочину. Молодець."

"А хіба можна місце ДТП залишати? Ще й летіти в інше місто?"

Скріншот: Instagram

Що сталося?

За попередньою інформацією, в суботу, 9 жовтня, на шосе з Адлера до Червоної Поляни зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

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Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Пізніше друга дівчина померла в лікарні.

Скріншот: Mash

Ксенія Собчак і її помічники знаходилися в Mercedes. Вони пересіли в інший автомобіль і поїхали з місця аварії в аеропорт.

Краснодарська прокуратура порушила справу за статтею "Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини".

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