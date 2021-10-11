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Собчак спростувала, що в ДТП з її участю загинула ще одна дівчина

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 08:51
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Ксенія Собчак опинилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі. Після хвилі хейту телеведуча вирішила ще раз прокоментувати ситуацію
Ксенія Собчак повідомила, що допоможе всім постраждалим в ДТП в Сочі
Ксенія Собчак повідомила, що допоможе всім постраждалим в ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак зазначила, що вона знаходиться на зв'язку з чоловіком Оксани Садовнік – другої дівчини, яка була в Volkswagen. Телеведуча спростувала новина про смерть дівчини . За її словами, Оксана знаходиться у важкому стані. Чоловік дівчини в люті через неправдиву інформацію в ЗМІ.

Стан у неї важкий: травма голови, легких, стегна, їй видалили селезінку. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання з її подальшим лікуванням в Москві. Знайдемо лікарів. Він кілька разів говорив, що у нього немає ніяких претензій до мене, – написала телеведуча у себе в Telegram-каналі "Кривава бариня".

Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Ксенія Собчак попросила не поширювати про неї фейки. Вона спростувала чутки, що збирається їхати в Америку. Собчак зараз знаходиться вдома. У неї та її асистентки струс мозку.

Також телеведуча зазначила, що знаходиться на зв'язку з батьком ще одного постраждалого на ім'я Роберт Гедян. А ось зв'язатися з близькими загиблої Катерини Тарасової їй поки не вдалося.

Телеведуча прокоментувала, чому поїхала з місця ДТП . Вона ще раз повторила , що її директор викликав швидку, щоб допомогти людям, які перебували в другому авто. Після цього вони з командою поїхали на іншій машині.

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Я полетіла додому до родини, тому що я не рятувальник і не лікар, не водій, я не допомогла б там ні руками, ні порадами. Я можу допомогти тільки зв'язками і можливостями , – написала Ксенія Собчак.

Що відомо про ДТП з Собчак

У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen , Коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі
Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці , а її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні, і сама отримала травми при зіткненні. Водій елітного таксі, в якому їхала Ксенія Собчак, визнав свою провину в смертельному ДТП.

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Хто із зірок мало не загинув в ДТП – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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