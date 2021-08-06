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Собчак відповіла хейтерам, які називають її непривабливою: Ох**ною по життю бути краще, ніж на фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 серпня, 12:50
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Майстриня сарказму і самоіронії Ксенія Собчак торкнулася теми, яка часто хвилює її підписників. Зірці нерідко пишуть про те, що вона погано виходить на фото
Ксенія Собчак зізналася, чи вважає себе фотогенічною
Ксенія Собчак зізналася, чи вважає себе фотогенічною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Світська левиця і блогерка Ксенія Собчак, яка раніше одягнула каблучку за 185 тисяч гривень, заявила, що її сильним боком є не краса, а енергія. На думку телеведучої, в реальному житті мало хто може конкурувати з нею за харизмою, яку вона випромінює.

У новому пості в Instagram Ксенія Собчак опублікувала фото своє селфі в круглих окулярах і розповіла, що думає про свою зовнішність.

Мене багато хто лає за фото. Мовляв, негарна, "дивне обличчя". Я завжди знала про себе, що я "беру" не красою, а спілкуванням, енергією. Усе життя я чую від людей жахливе: "У житті ви набагато кращі, ніж на екрані", і я знаю, що фотогенічність – не мій коник. А ось енергетика і особистий контакт – тут мало хто мені може скласти конкуренцію (сорі за нескромність). Треба просто брати і те, що дано, і те, що не дано. Але може бути ох**ною (і ох**вшею) по життю краще, ніж ох**нною всього лише на фотографії? – написала Ксенія Собчак.

Телеведуча Ксенія Собчак
Телеведуча Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Втім, у відповідь на свої роздуми про власну красу і відсутності фотогенічність, Ксенія Собчак отримала масу компліментів про свою зовнішність.

  • "Дуже сумно, що люди так пишуть. Я шокована негативними коментарями російської аудиторії стосовно зовнішності. Для будь-якого середньостатистичного та й не тільки європейця і американця ви – красуня. І вони будуть намагатися таку красиву дівчину роздобути. А у нас одразу "фу обличчя дивне"
  • "Ксенія, захоплююся вами! І вважаю вас гарною"

Як зробити круті літні фото – дізнайтеся у відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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