Собчак відповіла хейтерам, які називають її непривабливою: Ох**ною по життю бути краще, ніж на фото

Майстриня сарказму і самоіронії Ксенія Собчак торкнулася теми, яка часто хвилює її підписників. Зірці нерідко пишуть про те, що вона погано виходить на фото

Ксенія Собчак зізналася, чи вважає себе фотогенічною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Світська левиця і блогерка Ксенія Собчак, яка раніше одягнула каблучку за 185 тисяч гривень, заявила, що її сильним боком є не краса, а енергія. На думку телеведучої, в реальному житті мало хто може конкурувати з нею за харизмою, яку вона випромінює.

У новому пості в Instagram Ксенія Собчак опублікувала фото своє селфі в круглих окулярах і розповіла, що думає про свою зовнішність.

Мене багато хто лає за фото. Мовляв, негарна, "дивне обличчя". Я завжди знала про себе, що я "беру" не красою, а спілкуванням, енергією. Усе життя я чую від людей жахливе: "У житті ви набагато кращі, ніж на екрані", і я знаю, що фотогенічність – не мій коник. А ось енергетика і особистий контакт – тут мало хто мені може скласти конкуренцію (сорі за нескромність). Треба просто брати і те, що дано, і те, що не дано. Але може бути ох**ною (і ох**вшею) по життю краще, ніж ох**нною всього лише на фотографії? – написала Ксенія Собчак.

Телеведуча Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Втім, у відповідь на свої роздуми про власну красу і відсутності фотогенічність, Ксенія Собчак отримала масу компліментів про свою зовнішність.

"Дуже сумно, що люди так пишуть. Я шокована негативними коментарями російської аудиторії стосовно зовнішності. Для будь-якого середньостатистичного та й не тільки європейця і американця ви – красуня. І вони будуть намагатися таку красиву дівчину роздобути. А у нас одразу "фу обличчя дивне"

"Ксенія, захоплююся вами! І вважаю вас гарною"

Як зробити круті літні фото – дізнайтеся у відео:

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