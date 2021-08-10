Собчак відповіла на незручні питання психологині Степанової: Ксюша, ти купила своїх чоловіків?

Популярна в YouTube психологиня і блогерка Вероніка Степанова, яка часто критикує Ксенію Собчак, стала гостею нового випуску її шоу. Психологиня також відома своїми провокаційними порадами по маніпулюванню чоловіками

Ксенія Собчак і Вероніка Степанова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скріншот з YouTube

Телеведучій Ксенії Собчак, яка може офіційно розповісти про розставання Івлеєвої і Елджея, довелося відповісти на незручні питання Вероніки Степанової у своєму ж шоу. При цьому, під час інтерв'ю психологиня описала життя Собчак, як життя дівчинки, народженої з "золотою облямівкою" і заявила, що її успіхи в житті – заслуга батьків. Батько Ксенії – Анатолій Собчак – вчений-правознавець, а також колишній мер Санкт-Петербурга. У кінці випуску Степанова вирішила запитати Собчак про це прямо.

Реклама

У ролику, опублікованому на YouTube-каналі "Обережно: Собчак", Вероніка Степанова зачепила телеведучу за живе. Психологиня поцікавилася, чи відповідає Ксенія імені свого знаменитого батька.

Я вважаю, що я не відповідаю. Але у мене завжди був пункт і бажання, так як його обсяг був настільки великий, що я підсвідомо розуміла, що я ніколи не зможу досягти такого... Значить треба піти в такий бік, де тебе ніколи не порівнюватимуть, – розповіла Ксенія Собчак.

За словами ведучої, вона ще з дитинства обожнювала батька і розуміла, що ніколи не зможе досягти його рівня. Тому і вирішила виділитися в іншій сфері.

Ведуча Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Потім Степанова поставила ще більш провокаційне запитання: "Ксюша, ти купила своїх чоловіків?". Телеведуча відповіла, що не вважає, що колишні обрали її через її фінансове становище.

Може бути, потім, коли вони стануть багатими вдівцями, ми дізнаємося правду. Я вважаю, що мені дуже щастило з особистими стосунками. Я навіть не можу сказати, що у мене були глобальні людські розчарування. Навпаки. Я розлучилася зі своїм чоловіком і чую жахливі історії своїх подруг: якісь брудні розводи, чвари, поділ майна, дітей, – зізналася Собчак.

Реклама

Дивіться інтерв'ю Ксенії Собчак з Веронікою Степановою:

Дізнайтеся свіжі новини на тему: