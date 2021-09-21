Собчак підставила Бузову і Катіну з Тату, опублікувавши їх живий спів (відео)

Ксенія Собчак поділилася відео, на якому телеведуча і екссолістка "Тату" співають хіт "Я сошла с ума"

Ольга Бузова і Олена Катіна переспівали хіт групи "Тату" / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/lenakatina

Спонтанний виступ такого несподіваного дуету відбувся в караоке після презентації чергового проєкту , який веде Ольга Бузова. Олена Катіна вирішила виконати один з хітів "Тату", і до неї приєдналася телеведуча.

Собчак, яка зовсім недавно посварилася з Ольгою через інтерв'ю з переможцями "Євробачення-2021" , зняла не найвдаліший виступ Бузової та Катіної і опублікувала це у себе в Telegram.

Новий склад групи "Тату" з Ольгою Бузової. Десь зараз сумно закурив Іван Шаповалов (продюсер групи), – підписала відео Ксенія Собчак.

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До слова, вокальні дані Ольги Бузової часто критикують в Мережі. Телеведучої не раз радили перестати співати, але вона не звертає уваги на Хейт. Бузова зараз готує новий альбом і концертне шоу.

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