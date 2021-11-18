Напівоголену Собчак порівняли з Волочковою: "Бабі за 40 – понеслися голі фото"

Днями телеведуча відпочивала у Дубаї, про що ділилася з фоловерами. Ксенія хизувалася стрункою фігурою, але прихильники по-різному відреагували на такі кадри

Ксенію Собчак розкритикували на новому пляжному знімку. / Фото: Колаж: Сьогодні

На відпочинку скандальна блондинка віддавала перевагу міні-бікіні різних кольорів, парео та легким сукням, які підкреслювали її витончений силует. Проте деякі фани припустили, що зірка вдається до фотошопу, аби показувати себе в кращому вигляді.

Образ Ксенії Собчак з відпустки в Дубаї. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Одна з останніх публікацій Собчак з ОАЕ також викликала фурор у Мережі. Скандальна блондинка позувала в роздільному купальнику, який просвітчується.

Ксеня Собчак на відпочинку в ОАЕ. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Такі фоточки особливо приємно виставляти, коли сидиш біля батареї у ковдрі та думаєш про Жигана та АУЄ, – підписала зірка допис в Instagram.

Відзначимо, що Жиган – це реп-виконавець, а АУЄ розшифровується як арештантський уклад єдиний (назва та девіз кримінальної субкультури та російського неформального об'єднання банд, які складаються з неповнолітніх, – Ред.)

Реклама

Фоловери теледіви знову розкритикували Ксенію та навіть порівняли із російсьою балериною Анастасією Волочковою, яка постійно потрапляє в скандали:

Ну все, бабі за 40... Понеслися голі фото.

Яка фігура)

Ну через роки Ксюша зробила Настю Волочкову, мабуть прокляття Лейбмана спрацювало. Фігура правда хороша.

Ксенія прекрасна, ні губ надутих, ні сідниць, а популярність, ось що означає розум.

Що з обличчям?

Фото: Скріншот instagram/xenia_sobchak

Телеведуча не стала відповідати на негатив на свою адресу, а лише скромно поділилася враженнями про країну. "Дубай – для мене дивне місце. Тут все трошки пластикове, такий глобальний "Дубай-дизайн" і все про "здаватися", а не бут".

Ксенія Собчак не приховувала стрункість. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Як би там не критикували Собчак за доволі відверті образи, однак її фото виглядають приємними та естетичними і все завдяки сучасним фотоінструментим. Яким саме – читайте у матеріалі.

Вас також можуть зацікавити: