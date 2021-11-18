Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Напівоголену Собчак порівняли з Волочковою: "Бабі за 40 – понеслися голі фото"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 10:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Днями телеведуча відпочивала у Дубаї, про що ділилася з фоловерами. Ксенія хизувалася стрункою фігурою, але прихильники по-різному відреагували на такі кадри
Ксенію Собчак розкритикували на новому пляжному знімку.
Ксенію Собчак розкритикували на новому пляжному знімку. / Фото: Колаж: Сьогодні

На відпочинку скандальна блондинка віддавала перевагу міні-бікіні різних кольорів, парео та легким сукням, які підкреслювали її витончений силует. Проте деякі фани припустили, що зірка вдається до фотошопу, аби показувати себе в кращому вигляді.

Образ Ксенії Собчак з відпустки в Дубаї.
Образ Ксенії Собчак з відпустки в Дубаї. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Одна з останніх публікацій Собчак з ОАЕ також викликала фурор у Мережі. Скандальна блондинка позувала в роздільному купальнику, який просвітчується.

Ксеня Собчак на відпочинку в ОАЕ.
Ксеня Собчак на відпочинку в ОАЕ. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Такі фоточки особливо приємно виставляти, коли сидиш біля батареї у ковдрі та думаєш про Жигана та АУЄ, – підписала зірка допис в Instagram.

Відзначимо, що Жиган – це реп-виконавець, а АУЄ розшифровується як арештантський уклад єдиний (назва та девіз кримінальної субкультури та російського неформального об'єднання банд, які складаються з неповнолітніх, – Ред.)

Реклама

Фоловери теледіви знову розкритикували Ксенію та навіть порівняли із російсьою балериною Анастасією Волочковою, яка постійно потрапляє в скандали:

  • Ну все, бабі за 40... Понеслися голі фото.
  • Яка фігура)
  • Ну через роки Ксюша зробила Настю Волочкову, мабуть прокляття Лейбмана спрацювало. Фігура правда хороша.
  • Ксенія прекрасна, ні губ надутих, ні сідниць, а популярність, ось що означає розум.
  • Що з обличчям?
Фото: Скріншот instagram/xenia_sobchak

Телеведуча не стала відповідати на негатив на свою адресу, а лише скромно поділилася враженнями про країну. "Дубай – для мене дивне місце. Тут все трошки пластикове, такий глобальний "Дубай-дизайн" і все про "здаватися", а не бут".

Ксенія Собчак не приховувала стрункість.
Ксенія Собчак не приховувала стрункість. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Як би там не критикували Собчак за доволі відверті образи, однак її фото виглядають приємними та естетичними і все завдяки сучасним фотоінструментим. Яким саме – читайте у матеріалі.

Вас також можуть зацікавити:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти