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Собчак практично відразу поїхала з місця ДТП в Сочі: нові деталі допиту водія

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 14:41
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Водій елітного таксі, в якому їхала Ксенія Собчак, визнав свою провину в смертельній ДТП. Олег Цой порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу
З'явилися нові деталі про ДТП з Ксенією Собчак
З'явилися нові деталі про ДТП з Ксенією Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Зараз водія таксі відправили під домашній арешт на два місяці. У розпорядженні ЗМІ з'явився фрагменті протоколу допиту водія таксі.

Як пише kp.ru, за словами Цоя , він намагався обігнати автобус , виїхавши на зустрічну смугу, і не встиг завершити маневр, а телеведуча поїхала з місця аварії через 7 хвилин. Цой зазначив, що тільки зараз йому стала відома особистість пасажирки, яку він віз в аеропорт. А ось ким були ще одна жінка і чоловік, які їхали з Собчак, він досі не знає.

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Так як вони після ДТП, приблизно через сім хвилин, поїхали в невідомому напрямку. У якийсь момент у мене запаморочилась голова, і я сів навпочіпки поблизу автомобіля, де мені почали надавати допомогу інші учасники дорожнього руху, – розповів водій

Фото: Telegram-канал "Підйом"

За інформацією ЗМІ, захищати Олега Цоя в суді буде відомий російський адвокат Анатолій Кучерена . До цього він представляв інтереси Філіпа Кіркорова, коли той судився з журналісткою Мариною Яблоковою, займався розлученням Гаріка Харламова та Христини Асмус.

Що відомо про ДТП з Собчак

У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen , Коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі
Ксенія Собчак потрапила у смертельне ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці , А її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні, і сама отримала травми при зіткненні. Ксенія Собчак пообіцяла допомогти всім постраждалим в аварії.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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