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Собчак з відвертим декольте і схудлий Богомолов засвітилися в кінотеатрі (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 11:47
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Зіркова пара відвідала передпоказ фільму Федора Бондарчука про його батька – відомого режисера Сергія Бондарчука
Ксенія Собчак з чоловіком Костянтином Богомоловим вийшла в світ
Ксенія Собчак з чоловіком Костянтином Богомоловим вийшла в світ / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак, яка вперше за 14 років поцілувала Тіну Канделакі, з'явилася на заході під руку зі своїм чоловіком, театральним режисером Костянтином Богомоловим. Телеведуча була в чорному топі з декольте і брюках, а її чоловік – теж у total-black костюмі.

Зірка опублікувала фото в Instagram, де подякувала режисерові Федору Бондарчуку за фільм "Бондарчук. Battle", присвячений покійному режисерові та акторові Сергію Бондарчуку.

Ти залишив прекрасну пам'ять про свого тата цим фільмом, сама по собі знаю, як це важливо і як хвилюєшся, розповідаючи про щось... ніжне і важливе для тебе, – написала Ксенія Собчак.

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Телеведуча і сама у 2000 році пережила смерть батька – Анатолія Собчака. Зірка досі з трепетом згадує про нього.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов
Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Шанувальники були в захваті від вбрання пари, але відзначили, що Костянтин Богомолов сильно змінився у вазі.

  • "Ви – як завжди, чоловік сильно схуд, більше точно не треба, бо вік все одно не той, по-старому якось".
  • "За цим чоловіком, Ксеніє, ви дуже гарно розквітнули!"
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Нагадаємо, що Ксенія Собчак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом у 2019 році. На той момент уже ширилися чутки, що у телеведучої роман з Костянтином Богомоловим. Незабаром вони офіційно заявили про свій роман і справили помпезне весілля.

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Дивіться відео про невдалі перші романи зірок:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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