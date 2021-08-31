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На заміну Елджея. Собчак обирає нового бойфренда для Івлєєвої (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 серпня, 11:21
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Блогерка і телеведуча Ксенія Собчак вирішила зайнятися пошуком нових наречених для популярної блогерки Насті Івлєєвої
Ксенія Собчак, Настя Івлеева
Ксенія Собчак, Настя Івлеева / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Після того як Настя Івлєєва підтвердила розставання з репером Елджеем, її колега взялася допомогти з вибором нового бойфренда. Для нового випуску шоу Ксенія і Настя на день помінялися місцями та, фактично, життями. Проживаючи день як Івлєєва, Собчак вирішила даремно часу не втрачати.

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У новому випуску на YouTube-каналі Ксенія Собчак сіла в авто Lamborghini Aventador, на якому їздить Івлєєва, і поспілкувалася з її бренд-менеджеркою.

Послухай, Ліз, я закохалася в Сашу Горчіліна. Мені здається, це серйозно. Він такий гарний, худий, талановитий, нервовий. Я обожнюю таких нервових інтелектуалів. Пішов зі зйомки, навіть не попрощався. Мене таке чіпляє. А то у мене були наркомани, обкурки і репери. Я дівчина вільна. Хто з чоловіків іміджево підходить до бренду Насті Івлєєвої? – запитала Собчак.

Менеджерці блогера було непросто відповісти на таке питання.

Настя, мені настільки складно оцінити, хто з чоловіків може з тобою енергетично зрівнятися. Ти органічно б виглядала в якомусь кінодует з Дмитром Нагієвим. Хоча ви знімалися вже з ним в рекламі. Ви збігаєтеся по енергетиці та харизмі, – сказала менеджерка.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва і Олексій Узенюк, більш відомий як Елджі, познайомилися у 2018 році й тоді ж підтвердили свій роман. Через рік вони узаконили стосунки та переїхали жити в заміський будинок.

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Настя Івлєєва зізналася, що все ще любить Елджея, але вже як брата. Пара вирішила залишитися друзями.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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