Собчак вийшла в ефір після смертельного ДТП в Сочі і виправдалася перед хейтерами

Ксенію Собчак в Мережі звинувачують в тому, що вона покинула місце аварії, не спробувавши надати допомогу постраждалим

Ксенія Собчак вперше вийшла в ефір після жахливої ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

9 жовтня водій Олег Цой на Mercedes-Benz Maybach віз Собчак та її команду помічників в аеропорт по трасі Адлер – Красна Поляна.

При обгоні автобуса автомобіль із зіркою скоїв лобове зіткнення з Volkswagen Polo, одна з пасажирок якого згодом померла і вчора була похована в Новосибірську.

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У програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір" Ксенія Собчак говорила про ДТП і висловила співчуття жертвам трагедії та їхнім близьким. Телеведуча також прокоментувала хейт, що обрушився на неї в соцмережах.

Через те, що я для багатьох людей не дуже приємна людина, за якою тягнеться скандальна слава, людям чомусь здається, що нічого дійсно поганого зі мною трапитися в принципі не може. Тобто я не можу потрапити в реальну аварію, не можу насправді злякатися, не можу розгубитися, мені не може бути страшно чи боляче, – сказала Собчак.

Ксенія Собчак вийшла в прямий ефір після ДТП / Фото: YouTube

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Ксенію Собчак звинуватили в тому, що вона покинула місце аварії, не спробувавши надати допомогу постраждалим. Журналістка з цим не згодна.

Я дійсно відключилася, потім мене нудило, у мене розривалася голова, я не розуміла, як йде час. Але я прекрасно розумію, що це все нісенітниця в порівнянні зі смертю і каліцтвами. Що я могла зробити? Треба розуміти, що я не лікар і не рятувальник. Швидка була викликана, – додала Собчак.

Нагадаємо, що водій Олег Цой визнав свою провину в аварії, заявивши, що пасажири не просили його їхати швидше.

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