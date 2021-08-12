Собчак заявила, що і без відомого прізвища досягла б успіху

Ксенія Собчак відповіла на звинувачення, що успішна вона завдяки багатим батькам і знаменитому прізвищу

Ксенія Собчак відповіла на критику через своє прізвище / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Уже кілька днів у Мережі обговорюють інтерв'ю Ксенії Собчак з психологом Веронікою Степановою. Під час бесіди Степанова описала життя Собчак, як життя дівчинки, народженої з "золотою облямівкою", і заявила, що її успіхи в житті – заслуга батьків. Телеведуча не згодна з такою думкою і вирішила цьому присвятити пост в Instagram .

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Ксенія визнає, що побудувати успішну кар'єру їй було набагато простіше, ніж молодим дівчатам, які приїжджають з маленьких міст без грошей і зв'язків, які у неї були. Її батько Анатолій Собчак – вчений-правознавець, а також колишній мер Санкт-Петербурга.

Ксенія Собчак висловилася про свою популярність / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак зазначила, що порівнює себе не з провінційними дівчатами, яким складніше добитися успіхами, а з дітьми мультимільйонерів . На думку телеведучої, саме на тлі останніх вона домоглася всього сама і не можна знецінювати цей факт тільки через її прізвища.

Як дочка Собчака я могла б отримати дуже багато просто по родової пам'яті, і рівно також побудувати кар'єру і бути зараз набагато багатше, набагато більш впливовою, – написала Ксенія.

Собчак додала, що навіть якщо б вона народилася в іншій родині, все одно домоглася успіху.

Якби її не було, я б домоглася рівно того ж, може бути пізніше, але своє б я забрала, – зазначила Ксенія.

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Дивіться інтерв'ю Ксенії Собчак з Веронікою Степанової:

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