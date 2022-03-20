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Зібрали $35 млн: Зеленський особисто подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу українцям

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20 березня, 23:49
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Ештон Кутчер і Міла Куніс збирають гроші українцям/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ештон Кутчер і Міла Куніс збирають гроші українцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський особисто подякував акторові Ештону Кутчеру та актрисі Мілі Куніс за підтримку України в період війни, яку розв'язала РФ. Знаменитості зібрали гроші та відправили їх на допомогу українським біженцям.

Про це в Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

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Деталі

"Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і надсилають їх на допомогу біженцям. Вдячні за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", — зазначив Зеленський.

Допомога Україні

Дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Серед них:

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