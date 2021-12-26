Софія Ротару змінила імідж і тепер виглядає старшою за свої роки (фото)

Софії Михайлівні – 74. Вона завжди відрізнялася яскравою зовнішністю, а зараз виглядає так само добре, як і у молодості. Почасти це завдяки косметологічним та хірургічним процедурам, яких зірка зробила чимало.
Але іноді зіпсувати все може невдала зачіска. Для шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому" Ротару зробили укладку, яка дуже старить артистку.
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Однак у соцмережі багато шанувальників Софії порівнюють її новий образ із образом 1992-го.
Ось, як Софія Ротару виглядала 30 років тому на новорічному концерті:
У коментарях під знімками Ротару, які опубліковані в Instagram-профілі "Перший Новорічний" шанувальники зазначили, що Софія Михайлівна не змінилася.
- "Софія Михайлівна – шикарна! Роки над нею не владні!"
- "Чудовий неповторний образ Софії Михайлівни. Як у новорічну ніч 1992 року. Як же час летить..."
Останнім часом у Мережі обговорюють не лише секрет молодості Софії Ротару, а й здоров'я артистки. Представники співачки всі чутки про проблеми зі здоров'ям зірки спростовують.