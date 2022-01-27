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Соліст оркестру Маріїнського театру в Москві спокушав 4-річну онучку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 10:51
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Інформація про розбещення дитини надійшла до російського Слідчого комітету ще влітку 2021 року
73-річного соліста оркестру Маріїнського театру затримали та порушили кримінальну справу.
73-річного соліста оркестру Маріїнського театру затримали та порушили кримінальну справу. / Фото: spdm

Днями 72-річного підозрюваного затримали за підозрую у педофілії – йоо затримали біля власного ж будинку у Санкт-Петербурзі. Ім'я затриманого не називають. Втім, відомо, що це заслужений артист РРФСР, соліст оркестру Маріїнського театру та доцент петербурзької консерваторії, повідомляє "Фонтанка".

Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо чотирирічної дівчинки! Зазначається, що артист здійснював такі дії протягом 2020 року у селищі Рощино Ленінградської області. Зараз затриманого помістили в Ізолятор тимчасового утримання.

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За даними ЗМІ, кримінальну справу за фактом насильства було порушено ще в серпні 2021 року. Тоді телефоном гарячої лінії головного управління Слідчого Комітету зателефонувала дитячий психолог – вона заявила, що до маленької дівчинки домагалася невідома ​​особа. І лише у цьому році правохоронці встановили, що це був дідусь дитини.

Як пише "Коммерсанть", біографія затриманого співпадає з біографією доцента кафедри мідних духових та ударних інструментів консерваторії Анатолія Чепкова. Він викладає гру на інструменті валторну.

У 1986 році був удостоєний звання Заслуженого артиста РРФСР, а в 2008 році нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня.

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Нагадаємо, сина Єлизавети II можуть позбавити титулу Його Високості через зґвалтування 17-річної дівчини. Цій історії вже близько 20 років.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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