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Солістка Little Big Таюрскій вразила фігурою в бікіні (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 серпня, 12:14
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Солістка популярного гурту Little Big, який спочатку мав представляти Росію на "Євробаченні-2021", поділилася з шанувальниками пікантними фото
Софія Таюрська
Софія Таюрська / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Співачка Софії Таюрської, яка раніше з Іллічем знялися голими, вирішила закрити літній сезон "гарячими" фотографіями. Дівчина позувала в улюблених купальниках, демонструючи плоский живіт і стрункі ноги.

Кадрами солістка Little Big поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Офіційно закриваю сезон купальників і оголення в своєму інстаграмі в цьому році! – написала Соня Таюрська.

Солістка Little Big в купальнику
Солістка Little Big в купальнику / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Шанувальники та колеги по сцені оцінили пост співачки. Однією з перших прокоментувала фото Глюкоза.

  • "На такому тілі ідеально все, а краще – без"
  • "Усі купальники тобі дуже підходять і відмінно сидять на тобі, Софочко! У тебе чудова фігура, тоненька талія. Кайфую"
  • "Як вона так схудла? Хто-небудь знає?"

Нагадаємо, що в кінці травня цього року Софія Таюрскій підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейту, оскільки деякі вважали, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реперкою Іриною Сміливою, відомою як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, у 2017 у пари народився син.

Як незабаром розповіла сама Софія в YouTube-шоу "бабські історії", їхній роман з Іллею почався з "сексу по дружбі".

У якийсь вечір напилися з хлопцями. Залишилися удвох. Базікаєш по душам, сидиш і думаєш: "Блін, ну ти один і я одна. У мене давно не було сексу. А може, спробуємо?". Це відбувається, і ти прокидаєшся з думкою: "Гаразд, секс по дружбі!". Ми дорослі люди, здорові, нам всім необхідний секс. Це нібито нічого не змінює, ви просто чисто фізично одне одному допомогли. Потім відбувається карантин, ми працюємо, постійно намагаємося звикнути до нової реальності. Знову відбувається ситуація: "А давай ще разок!" – поділилася Таюрська.

У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дивіться ролик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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