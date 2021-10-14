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Стан Олександра Сєрова в реанімації оцінили як важкий – ЗМІ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 жовтня, 15:11
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У відомого артиста розвинулася дихальна недостатність II ступеня. Минулого тижня Сєров був госпіталізований з COVID-19. Зараз, як повідомляють ЗМІ, його стан погіршився
Олександр Сєров знаходиться у важкому стані
Олександр Сєров знаходиться у важкому стані / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Інформація про госпіталізацію 67-річного Олександра Сєрова з'явилася 9 жовтня. Повідомлялося, що артист дихав за допомогою кисневої маски. У нього вражені майже 75% легень.

Як пише Telegram-канал Mash, стан знаменитого артиста важкий, легені уражені на 50-75% (ступінь КТ-3). Також у Олександра Миколайовича розвинулася дихальна недостатність II ступеня – мінімальна активність викликає задишку.

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Олександр Сєров
Олександр Сєров / Фото: instagram.com/alexander_serov_official


Перебіг хвороби Сєрова ускладнюється цукровим діабетом, який перейшов на даному етапі в стан декомпенсації – на тлі гормональної терапії. Є ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.

Зараз Олександр Сєров лікується антибіотиками і гормонами, дихає через кисневу маску. Також повідомляється, що артист перебуває в ясній свідомості.

Олександр Сєров народився в українському селі Ковалівка Миколаївської області, проживає в РФ. Співак і композитор вважається одним з найвідоміших і популярних виконавців 80-90-х. Його найкращі хіти – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты меня любишь", "Как быть" і "Мадонна".

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Минулого року стало відомо, що Олександр Сєров має намір виступити з концертом в Україні. Тоді нардепи звернулися до СБУ з вимогою заборонити співакові виступати в нашій країні, оскільки він підтримує окупацію Криму і військову агресію РФ проти України.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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