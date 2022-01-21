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Леоніда Куравльова перевели до хоспісу: стан критичний – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 20:45
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З'явилася тривожна інформація про знаменитого артиста. Російська преса пише про те, що актора Леоніда Куравльова перевели до хоспісу, оскільки медики вже нічим не можуть допомогти.
З'явилась невтішна інформація про здоров'я артиста
З'явилась невтішна інформація про здоров'я артиста / Фото: открытые источники

Як повідомляє низка Телеграм-каналів (" НеМалахов "," База"), стан легендарного артиста кіно – невтішний. Повідомляється, що Леоніда Куравльова було доставлено в хоспіс. Там невиліковно хворим актором займуться фахівці паліативної допомоги.

Джерела стверджують, що Леоніда Куравльова виписали з Комунарки, але його доставили не додому, а до спеціалістів, які займаються паліативною допомогою, що є поганим знаком.

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Леонід Куравльов був екстрено доставлений в хоспіс
Леонід Куравльов був екстрено доставлений в хоспіс / Фото: открытые источники

Нагадаємо, спочатку до Комунарки актор потрапив у розпал новорічних свят прямо з будинку для людей похилого віку, де артист жив останні пів року. Тоді медики підозрювали у нього коронавірус, у результаті діагноз звучав як вірусно-бактеріальна пневмонія. На КТ встановили, що у Куравльова вражені легені на 25 та 30 відсотків. З пневмонією медики впоралися, але після консультації неврологів артисту надали паліативний статус та вирішили перевести до хоспісу ім. В.В. Мільйонщикової.

Прихильники бажають артисту міцного здоров'я
Прихильники бажають артисту міцного здоров'я / Фото: topnews.ru

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Більше про стан артиста поки що нічого не відомо. Але вважається, що раз 85-річний Куравльов перебуває у хоспісі, отже медицина йому вже допомогти не може. І залишається тільки сподіватися на диво.

Також варто зазначити, що інформація про стан актора зараз дуже суперечлива, тому що ще сьогодні вдень його син розповів про те, що лікарі зробили багато для того, щоб легенді кіно стало краще. Він казав, що батька навіть можуть перевести до звичайної палати з реанімації, якщо показники стабілізуються.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему і бажаємо міцного здоров'я артисту.

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Нагадаємо, цього тижня трагічно загинув Гаспар Ульєль.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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