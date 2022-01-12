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Стан важкий: Леоніду Куравльову зробили екстрену операцію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 12:15
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З початку січня зірку радянського кіно госпіталізували у тяжкому стані до однієї з московських лікарень
Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова
Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Раніше була підозра, що у радянського актора коронавірус. Проте тести COVID-19 показали негативний результат. Леонід Куравльов діагностували пневмонію . Крім цього, у 85 літнього актора порушення складного рефлекторного ковтального акта, і він не міг їсти самостійно.

Вчора зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" переніс екстрену операцію на шлунку. Про це повідомляє сайт kp.ru.

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Артисту зробили надріз стінки шлунка та передньої черевної стінки, через які вивели спеціальну трубку для харчування. Через цю трубку їжа безпосередньо надходитиме в шлунок Леоніда В'ячеславовича, – повідомило джерело.

Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова
Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

У лікарні повідомили, що операція пройшла успішною.

Стан Леоніда Куравльова, як і раніше, оцінюється як важкий. Він знаходиться в реанімації, але дихає сам без допомоги апарату ШВЛ. Зірка радянського кіно має нестабільний низький тиск.

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Раніше ми розповідали, чому Леонід Куравльов опинився в будинку для людей похилого віку.

Еліна Пелешенко
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