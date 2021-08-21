Спільних фото більше не буде: Івлєєва підтвердила розставання з Елджеєм

Ще навесні фани Насті Івлєєвої запідозрили, що вона розлучилася з Елджеєм. Через кілька місяців "екси" підтвердили здогадки публіки

Настя Івлеева офіційно підтвердила, що розлучилася з Елджеєм / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва опублікувала в Instagram обкладинку російського глянцю зі своїм красномовним фото. Блогерка дала інтерв'ю виданню, офіційно підтвердивши, що вони з репером більше не разом, хоча багато хто чекав, що вона розповість про це у Собчак.

Спільних фото більше не буде, зате буде подвійна обкладинка. Красива точка, так, Елджею?, – написала в публікації Настя.

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Щоб подивитися обкладинку з Елджеєм, свайпайте ліворуч:

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В інтерв'ю Настя зізналася, що досі любить Елджея, та це почуття більше не схоже на романтичне.

Я досі дуже сильно люблю. Він завжди буде мені рідною людиною. Але це вже більше схоже на любов сестри та брата. І ось це було важко усвідомити, – розповіла блогерка.

Івлєєва також додала, що її мучить почуття власництва по відношенню до колишнього, яке визнає егоїстичним.

Потрібно давати одне одному свободу. Що ми і зробили, – підсумувала Настя.

А ось Елджей розповів виданню, що вони з Івлєєвою відразу домовилися бути чесними одне з одним, а тепер, після розставання, залишаться друзями.

Що відомо про роман Івлєєвої та Елджея

Настя Івлєєва і Елджей (він же Олексій Узенюк) були разом три роки. Вони познайомилися в 2018-му і в тому ж році офіційно підтвердили свій роман.

Настя Івлєєва і Елджей розлучилися / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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Узаконити стосунки пара вирішила в 2019 році. Вони також жили разом у великому заміському будинку.

Навесні цього року фоловери Івлєєвої помітили, що та перестала постити в Instagram фото з Елджеєм, а невдовзі вона з'їхала з їхнього спільного дому в квартиру у центрі Москви.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

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