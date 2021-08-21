Спільних фото більше не буде: Івлєєва підтвердила розставання з Елджеєм

Настя Івлєєва опублікувала в Instagram обкладинку російського глянцю зі своїм красномовним фото. Блогерка дала інтерв'ю виданню, офіційно підтвердивши, що вони з репером більше не разом, хоча багато хто чекав, що вона розповість про це у Собчак.
Спільних фото більше не буде, зате буде подвійна обкладинка. Красива точка, так, Елджею?, – написала в публікації Настя.
Щоб подивитися обкладинку з Елджеєм, свайпайте ліворуч:
В інтерв'ю Настя зізналася, що досі любить Елджея, та це почуття більше не схоже на романтичне.
Я досі дуже сильно люблю. Він завжди буде мені рідною людиною. Але це вже більше схоже на любов сестри та брата. І ось це було важко усвідомити, – розповіла блогерка.
Івлєєва також додала, що її мучить почуття власництва по відношенню до колишнього, яке визнає егоїстичним.
Потрібно давати одне одному свободу. Що ми і зробили, – підсумувала Настя.
А ось Елджей розповів виданню, що вони з Івлєєвою відразу домовилися бути чесними одне з одним, а тепер, після розставання, залишаться друзями.
Що відомо про роман Івлєєвої та Елджея
Настя Івлєєва і Елджей (він же Олексій Узенюк) були разом три роки. Вони познайомилися в 2018-му і в тому ж році офіційно підтвердили свій роман.
Узаконити стосунки пара вирішила в 2019 році. Вони також жили разом у великому заміському будинку.
Навесні цього року фоловери Івлєєвої помітили, що та перестала постити в Instagram фото з Елджеєм, а невдовзі вона з'їхала з їхнього спільного дому в квартиру у центрі Москви.
Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:
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