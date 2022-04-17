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Союзмультфільм видалив з YouTube мультик про підводний човен, що став пророчим

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 20:58
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Мультфільм "Скарби затонулих кораблів" виявився надто пророчим для рашистів, тому його швидко прибрали з офіційних каналів Союзмультфільму в Мережі
Союзмультфільм заборонив показ "Скарби затонулих кораблів" через символ рашистів
Союзмультфільм заборонив показ "Скарби затонулих кораблів" через символ рашистів / Фото: скриншот

Як виявилося, передбачати майбутнє можуть не лише "Сімпсони", а й радянські мультфільми. Хто б міг подумати, що мультиплікаційний фільм 1973 року стане таким злободенним.

І усе-таки! Знайомий сюжет "Скарби кораблів, що затонули" ще тоді показав майбутнє сучасної Росії. Тут тобі і капсула "Нептун", і корабель, що затонув, з літерою "Z", якою, за сюжетом, позначали фашистські судна.

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Щоб приховати правду, Союзмультфільм навіть обмежив доступ до мультфільму на своєму офіційному каналі на YouTube.

Скріншот – YouTube

Проте всім відомо, що з інтернету видалити нічого не можна, тому зараз користувачі активно діляться пророчим сюжетом мультфільму.

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Рашистам дуже не сподобалося, що герої мультфільму назвали символ їхньої "спецоперації" фашистським, та й загалом паралелей у старій мультиплікації виявилося багато. Хоча весь світ пам'ятає, що саме так і було – нацисти використовували руни-зіги як символ SS.

Варто зазначити, що це не єдина схожість російської армії з фашистами, які мріяли завоювати весь світ. Сьогоднішня культура РФ показує, що вони багато чого навчилися у нацистів.

Сайт "Сьогодні" показав 8 історичних паралелей розвитку нацизму, читайте у матеріалі.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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