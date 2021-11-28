Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Лохан сказала "так"

П'яний Білан

Поклик пекла. Відгуки

Шоу "Маска". Сезон 2

Інтерв'ю Калуша
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер від раку творець бренду Off-White Вірджил Абло – йому був лише 41 рік

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 21:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Група LVMH щойно оголосила про смерть Вірджила Абло, якому був лише 41 рік. Творець Off-White кілька років боровся з раком, про що ніколи не згадував публічно
Помер американський модельєр Вірджіл Абло
Помер американський модельєр Вірджіл Абло / Фото: Инстаграм

Несподіване оголошення про смерть модельєра представники французької компанії Louis Vuitton Moët Hennessy щойно опублікували у своїх соціальних мережах.

У пресрелізі сказано, що Вірджил Абло, художній керівник модного дому, помер цієї неділі, 28 листопада.

Реклама

Ми спустошені новиною про кончину нашого улюбленого Вірджила Абло – відданого батька, чоловіка, сина, брата та друга. У нього залишилися любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, сестра та батьки, а також численні друзі та колеги, – йдеться у зверненні на його сторінці.

Понад два роки Вірджил відважно боровся з рідкісною та агресивною формою раку – серцевою ангіосаркомою. З моменту встановлення діагнозу в 2019 році він намагався вилікуватися, пройшовши через численні складні процедури і водночас керуючи кількома великими установами.

Реклама

Вплив Вірджила Абло на світ моди

У 2013 Абло заснував свій власний бренд вуличного одягу високого класу Off-White. Співпрацював з такими брендами, як Nike та IKEA.

Дизайнер приєднався до Vuitton у березні 2018 року. Його покази мод ознаменували новий розділ, коли вуличний стиль став в один ряд з люксовим вбранням. Вірджил був першим афроамериканцем в історії, який очолив французький дім моди.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти