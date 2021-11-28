Помер від раку творець бренду Off-White Вірджил Абло – йому був лише 41 рік

Група LVMH щойно оголосила про смерть Вірджила Абло, якому був лише 41 рік. Творець Off-White кілька років боровся з раком, про що ніколи не згадував публічно

Помер американський модельєр Вірджіл Абло / Фото: Инстаграм

Несподіване оголошення про смерть модельєра представники французької компанії Louis Vuitton Moët Hennessy щойно опублікували у своїх соціальних мережах.

У пресрелізі сказано, що Вірджил Абло, художній керівник модного дому, помер цієї неділі, 28 листопада.

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Ми спустошені новиною про кончину нашого улюбленого Вірджила Абло – відданого батька, чоловіка, сина, брата та друга. У нього залишилися любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, сестра та батьки, а також численні друзі та колеги, – йдеться у зверненні на його сторінці.

Понад два роки Вірджил відважно боровся з рідкісною та агресивною формою раку – серцевою ангіосаркомою. З моменту встановлення діагнозу в 2019 році він намагався вилікуватися, пройшовши через численні складні процедури і водночас керуючи кількома великими установами.

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Вплив Вірджила Абло на світ моди

У 2013 Абло заснував свій власний бренд вуличного одягу високого класу Off-White. Співпрацював з такими брендами, як Nike та IKEA.

Дизайнер приєднався до Vuitton у березні 2018 року. Його покази мод ознаменували новий розділ, коли вуличний стиль став в один ряд з люксовим вбранням. Вірджил був першим афроамериканцем в історії, який очолив французький дім моди.

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