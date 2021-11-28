Сперечався і лаявся: зірки згадують, яким був Олександр Градський

Сьогодні стало відомо про смерть російського композитора Олександра Градського. Зірки шоу-бізнесу діляться спогадами, пов'язаними з артистом

Як зірки реагують на смерть Олександра Градського / Фото: YouTube, instagram.com/bilanofficial

Відомий співак, поет та композитор Олександр Градський помер на 73-му році життя. Напередодні смерті його госпіталізували до клініки, коли його стан значно погіршився.

До останнього Градський віддавався роботі. Він був наставником проєкту "Голос", 10-й сезон якого тепер показують на російському Першому каналі.

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Колеги Олександра Борисовича, які працювали над вокальним проєктом, висловили співчуття родині композитора. У повідомленні наголошується, що останні роботи Градського, створені спільно з учасниками "Голосу", ще тільки-но вийдуть в ефір.

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Діма Білан

Співак Діма Білан разом із Градським був тренером у "Голосі". Він одним з перших опублікував у соцмережі допис, у якому розповів про музиканта, зазначивши, що Олександр Борисович був мудрою та талановитою людиною.

...Стільки років поряд, завжди були як батько і син, і, бувало, лаялися і мирилися, сиділи всі разом в одній гримерці, сперечалися, сміялися, він нам розповідав багато цікавого зі свого насиченого життя, – поділився Білан.

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Леонід Агутін

Ще один наставник "Голосу", співак і музикант Леонід Агутін сумує через втрату. В інстаграмі він розмістив фото Градського і зізнався, що ставився до маестро "по-різному":

Я дуже по-різному ставився до цієї людини – неймовірно талановитої і навіженої, розумної і часом наївної, старика-дитини, нашого "діда". Я, звичайно, не міг припустити, що це станеться так раптово. Ніхто не міг.

Ігор Ніколаєв

Співак та композитор Ігор Ніколаєв згадав, як вони з Олександром Градським разом кудись літали, випивали, сміялися.

...І водночас я завжди розумів, що спілкуюсь із тонкою, геніальною людиною, – зазначив Ніколаєв.

Валерія

Співачка Валерія була лаконічна у своєму дописі в Instagram, написавши:

Яка втрата... Світла пам'ять Олександрові Градському.

Вона опублікувала відео виступу артиста з оркестром, зняте багато років тому, коли Олександр був молодшим.

Максим Галкін

Чоловік Алли Пугачової, артист Максим Галкін теж вшанував пам'ять композитора. Він написав, що Градський був "унікальним, талановитим, безкомпромісним, категоричним".

Велика втрата для всіх, хто любить музику. Дуже сумно. Як же так, Олександре Борисовичу? Занадто рано. Дуже Вас не вистачатиме на екрані і в житті, – написав Галкін.

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