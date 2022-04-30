Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Оце зустріч!

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Порівнюють із повітряною тривогою та запрошують на побачення: приїзд Джолі в Україну розлетівся на меми

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 квітня, 20:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Почуття гумору в українців точно не відібрати! Приїзд голлівудської зірки до Львова став приводом для безлічі мемів за її участю
Приїзд Анджеліни Джолі в Україну розлетівся на меми
Приїзд Анджеліни Джолі в Україну розлетівся на меми / Фото: Скриншот из видео

Багато українських прихильників висловили свою подяку Анджеліні Джолі за її підтримку України в період війни, ну а приїзд зірки до Львова і зовсім справив фурор у Мережі.

Відео зі львівської кав'ярні, куди акторка зазирнула на каву, розлетілося серед користувачів соцмереж зі швидкістю світла. Після нього хлопці зі всіх куточків країни кинулися запрошувати Анджеліну на побачення.

Реклама
Скріншот

Креативні українці буквально за кілька годин наробили десятки мемів із Джолі. Щоправда, у них опинився ще один головний герой – хлопчик, який сидів у кафе. Хлопець так захопився своїм телефоном, що навіть не помітив, як повз нього пройшла голлівудська зірка. Хоча тепер після такої кількості картинок з його обличчям він теж сміливо може роздавати автографи.

Скріншот

Анджеліну порівняли і з повітряною тривогою, і показали нагальні проблеми українських волонтерів...все, що сьогодні є актуальним для нашого народу.

Скріншот

Без приколів про ленд-ліз, який США схвалила для України напередодні , теж не обійшлося. Може Джо Байден правда не так чув? :)

Реклама
Скріншот

Підключився до загальної хвилі гумору та наш "заспокоювач" Олексій Арестович. Пообіцяв, що скоро побачимо і Бреда Пітта!

Скріншот

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Вона допомагає біженцям із різних куточків планети. Раніше актриса відвідала українських онкохворих дітей у Римі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти