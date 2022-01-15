Стала самітницею і серйозні проблеми зі здоров'ям: що відомо про останні роки життя Вознесенської

Анастасія Вознесенська пішла з життя менше ніж через 11 місяців після смерті Андрія М'якова

/ Фото: скриншот

Вдова Андрія М'якова актриса Анастасія Вознесенська померла вчора. Причиною смерті стали наслідки коронавірусу, на які артистка перехворіла раніше.

Як розповідають знайомі актриси, після смерті коханого чоловіка Вознесенська стала самітницею і практично не виходила з дому.

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Актриса Олена Брагіна, яка була ученицею Вознесенської та М'ягкова у Школі-студії МХАТу, відверто у розмові з журналістами "Співрозмовника" розповіла про те, як її колишня викладачка доживала своє життя.

В останні роки М'яков та Вознесенська мало спілкувалися з людьми, усамітнилися у себе на дачі. Пригадую, як ми сиділи в ресторані, і Анастасія Валентинівна раптом сказала: „У мене внутрішня еміграція!" Їм не подобалося, що відбувається навколо: еволюційний цинізм, розвал у театральному світі. Вони фінансового стану потребували, жили дуже скромно

/ Фото: kino-teatr.ru

Брагіна зазначила, що Вознесенська грала в театрі, поки що могла, незважаючи на те, що у неї були страшні проблеми зі спиною.

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Вона виходила в корсеті, їй робили уколи за лаштунками, та вона продовжувала грати!

В 2013 році Вознесенській довелося піти з театру МХТ імені Чехова, де вона служила з 1987 року.

Відомо, що Вознесенська мала цукровий діабет, а кілька років тому вона перенесла інсульт.

Раніше ми розповідали історію кохання Андрія Мягкова та Анастасії Вознесенської