Стас Михайлов слідом за Миколою Басковим заявив, що Росія не воює з Україною

Російський співак опублікував скандальну посаду, але коментарі закрив

Стас Михайлов підтримав вторгнення Росії в Україну / Фото: скриншот

Поки що одні російські зірки підтримують Україну і не боятися говорити про вторгнення Росії, інші виконавці бояться стати неугодними та втратити концерти. До таких артистів належить Стас Михайлов.

Насамперед російський співак заявив, що пишається бути російським і закликає інших не мовчати про це. Артист заперечує, що Росія воює із Україною.

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Росія проводить спецоперацію з демілітаризації та денацифікації. Вона звільняє наших братів від "людей", які не можуть їй керувати, від "людей", які ведуть її до прірви.

Михайлов вважає, що зараз треба підтримувати путін, а санкції назвав війною заходу проти Росії.

Росію ніколи і ніхто не любив, але завжди боялися і боятимуться, а значить і поважатимуть!

Нагадаємо, раніше Микола Басков став на бік путінської агресії та підтримав вторгнення Російської Федерації на територію України . Українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова

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