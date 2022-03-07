Стас Михайлов слідом за Миколою Басковим заявив, що Росія не воює з Україною

Поки що одні російські зірки підтримують Україну і не боятися говорити про вторгнення Росії, інші виконавці бояться стати неугодними та втратити концерти. До таких артистів належить Стас Михайлов.
Насамперед російський співак заявив, що пишається бути російським і закликає інших не мовчати про це. Артист заперечує, що Росія воює із Україною.
Росія проводить спецоперацію з демілітаризації та денацифікації. Вона звільняє наших братів від "людей", які не можуть їй керувати, від "людей", які ведуть її до прірви.
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Михайлов вважає, що зараз треба підтримувати путін, а санкції назвав війною заходу проти Росії.
Росію ніколи і ніхто не любив, але завжди боялися і боятимуться, а значить і поважатимуть!
Нагадаємо, раніше Микола Басков став на бік путінської агресії та підтримав вторгнення Російської Федерації на територію України . Українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова
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