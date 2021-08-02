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Нудота, запаморочення, головні болі: Стас П'єха про здоров'я сина після виписки з лікарні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 15:09
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Син відомого співака отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки. Нещодавно хлопчика виписали з лікарні. Стас П'єха розповів, як зараз себе почуває Петя
Стаса П'єха розповів про стан здоров'я Петі зараз
Стаса П'єха розповів про стан здоров'я Петі зараз / Фото: instagram.com/wolfieha

З моменту побиття 7-річного сина Стаса П'єхи, Петі , пройшло кілька тижнів, хлопчик вже перебуває вдома. Однак проблеми зі здоров'ям у сина співака ще є.

Петя зараз виписаний з лікарні. З ранку нудота, запаморочення, бувають головні болі, трохи іноді буває, що похитує. Три дні тому, коли син виписався, його вирвало, – розповів Стас П'єха виданню Teleprogramma.pro

Як зазначив співак, його син зараз перебуває вдома з мамою. Хлопчик проходить реабілітацію – і фізичну, і психологічну.

Стас П'єха розповів про здоров'я сина
Стас П'єха розповів про здоров'я сина / Фото: instagram.com/wolfieha

Як напали на сина Стаса П'єхи?

Ексдружина Стаса П'єхи, Наталія, їх син і ще кілька членів сім'ї вирушили на відпочинок в котеджне селище недалеко від Санкт-Петербурга. В маєтку поруч з ними заселилася інша сім'я – дружина футбольного судді Владислава Безбородова з трьома дітьми. Діти з різних родин подружилися, однак це не сподобалося Владиславе Безбородова: вона зажадала, щоб Петя не спілкувався з її дітьми.

Син Стаса П'єхи образився і вирішив по-дитячому напакостити – він встромив олівець в надувний басейн. Коли Ірина Безбородова виявила це, то схопила хлопчика за руку і жбурнула на землю. На його крики прибігла бабуся, на яку в підсумку теж обрушився шквал ударів і лайок. Зупинити все допоміг брат ексдружини Стаса П'єхи.

Мама Петі викликала поліцію, проте Владислава Безбородова продовжувала ображати всіх присутніх. У результаті нападниця і зовсім заявила, що стала жертвою і нібито отримала перелом хребта.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше Стас П'єха відмовився від участі в ток-шоу, присвячених побиття його 7-річного сина .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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