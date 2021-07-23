Стас П'єха відмовився від участі в ток-шоу, присвячених побиттю його 7-річного сина: Занадто особиста історія

Семирічного сина Петю співака Стаса П'єхи жорстоко побили під час відпочинку. Кілька днів цю історію обговорюють в Мережі

Стас П'єха не збирається обговорювати на ТБ побиття свого сина / Фото: instagram.com/wolfieha

Скандал навколо нападу на сина російського співака Стаса П'єхи не вщухає . У хлопчика діагностували безліч травм і до справи приєдналася прокуратура, а також слідчий комітет. Звичайно ж, рейтинги хотіли отримати і російські телеканали, пропонуючи Стасу П'єсі обговорювати те, що трапилися в ефірах популярних ток-шоу. Співак відмовляється від таких пропозицій .

У себе в InstaStories Стас П'єха звернувся до телеканалів та інших ЗМІ з заявою, що не збирається піаритися на темі, пов'язаній з побиттям його сина, а також брати участь в різних ток-шок.

Я вважаю, що це знецінення процесу, тим більше, що він йде вже на рівні слідчого комітету. Для мене це занадто особиста і болюча історія , Я не буду це виставляти громадськості, тим більше на телебаченні – сказав співак.

Стас Пьеха з сином / Фото: instagram.com/wolfieha

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Дружині футбольного арбітра не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. В результаті хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше лідер гурту "Чайф" видавав себе за чоловіка жінки, яка напала на сина Стаса П'єхи.