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Стас П'єха відмовився від участі в ток-шоу, присвячених побиттю його 7-річного сина: Занадто особиста історія

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 липня, 16:57
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Семирічного сина Петю співака Стаса П'єхи жорстоко побили під час відпочинку. Кілька днів цю історію обговорюють в Мережі
Стас П'єха не збирається обговорювати на ТБ побиття свого сина
Стас П'єха не збирається обговорювати на ТБ побиття свого сина / Фото: instagram.com/wolfieha

Скандал навколо нападу на сина російського співака Стаса П'єхи не вщухає . У хлопчика діагностували безліч травм і до справи приєдналася прокуратура, а також слідчий комітет. Звичайно ж, рейтинги хотіли отримати і російські телеканали, пропонуючи Стасу П'єсі обговорювати те, що трапилися в ефірах популярних ток-шоу. Співак відмовляється від таких пропозицій .

У себе в InstaStories Стас П'єха звернувся до телеканалів та інших ЗМІ з заявою, що не збирається піаритися на темі, пов'язаній з побиттям його сина, а також брати участь в різних ток-шок.

Я вважаю, що це знецінення процесу, тим більше, що він йде вже на рівні слідчого комітету. Для мене це занадто особиста і болюча історія , Я не буду це виставляти громадськості, тим більше на телебаченні – сказав співак.

Стас Пьеха з сином
Стас Пьеха з сином / Фото: instagram.com/wolfieha

Нагадаємо, інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Дружині футбольного арбітра не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. В результаті хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше лідер гурту "Чайф" видавав себе за чоловіка жінки, яка напала на сина Стаса П'єхи.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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