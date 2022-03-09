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Стінг відмовився виступати перед росіянами, які підтримують путінський режим

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 18:42
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Знаменитий музикант грав на приватному концерті сім'ї російського магната у 2016 році
Стінг заявив, що більше не виступатиме для російських олігархів
Стінг заявив, що більше не виступатиме для російських олігархів / Фото: YouTube

Британський музикант, який раніше заспівав на підтримку України, упевнений – часи, коли музиканти влаштовували приватні концерти для олігархів, минули.

Стінг заявив, що він вражений подіями у світі та "не даватиме жодних концертів ні для кого, пов'язаного з режимом путіна" в майбутньому. Про це повідомляє Mirror.

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Відомо, що Стінг грав у 2016 році для сім'ї російського магната Михайла Гуцерієва. Там само, до слова, виступала і Дженніфер Лопес.

Михайло Гуцерієв потрапив під санкції ЄС минулого року через його тісні зв'язки з Олександром Лукашенком – бізнесмена називають другом самопроголошеного президента Білорусі.

Жоден олігарх у Великій Британії, Росії або де-небудь не в змозі замовити концерт, весілля чи вечірку. Ті дні минули, – вважає Стінг.

Раніше перша леді України Олена Зеленська написала відкритого листа для світових ЗМІ, в якому розповіла про всі жахіття війни, яку Росія почала проти нашого народу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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