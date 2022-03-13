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Стінг разом з Україною! Музикант пожертував українцям кошти та надіслав гуманітарну допомогу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 09:25
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Британський музикант активно підтримує український народ та закликає зупинити цю війну
Стінг разом з дружиною допомогають Україні.
Стінг разом з дружиною допомогають Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Небайдужі зірки з усього світу продовжують підтримувати Україну як тільки можуть. Так, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирають фінансову допомогу, а Ектор Хіменес-Браво підтримує українських біженців у Польщі. Не лишився осторонь від допомоги і кумир мільйонів Стінг.

Британський співак разом із дружиною Труді Стайлер перерахували щедру фінансову допомогу благодійному фонду Help Ukraine, який акумулює та переправляє гуманітарну допомогу з Польщі.

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Також, за словами співорганізатора благодійного фонду та бізнесмена Андрія Ставніцера, зіркова сім'я надіслала на польський склад фонду велику партію "гуманітарки" для українських біженців.

Музикант з дружиною
Музикант з дружиною

Help Ukraine.center щасливий повідомити, що ми отримали щедру фінансову допомогу від Sting та Trudie Styler, його дружини, на підтримку нашої роботи. Крім того, сім'я Стінга відправляє на наш склад у Польщі велику партію гуманітарної допомоги з Великої Британії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідне для дітей та їхніх мам, які втікають від конфлікту та, які перебувають у заручниках біля війни, – йдеться в повідомленні.

Бізнесмен зазначив, що знають це не кінець. І Стінг з дружиною продовжать допомагати Україні.

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Зазначимо, благодійний фонд Help Ukraine організований підприємцями у перші дні війни. Фонд концентрується на зборі гуманітарної допомоги для постраждалих українців на складі поблизу українсько-польського кордону та фінансової допомоги Україні.

До речі, Стінг був одним з перших, хто виступив на підтримку українців. Так, він виконав свою пісню Russians 1985 року, присвячену Холодній війні.

Окрім того, співак відмовився виступати перед росіянами, які підтримують путінський режим.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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