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Стівен Кінг відмовився співпрацювати з російськими видавництвами на підтримку України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 22:39
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Американський письменник та "Король жахів" не хоче співпрацювати з російськими видавництвами через збройний конфлікт Росії з Україною
Стівен Кінг не видаватиме книги в Росії
Стівен Кінг не видаватиме книги в Росії / Фото: Twitter

Війна Росії з Україною несе серйозні наслідки для російських митців, фактично у всьому світі вони стають ізгоями, з якими ніхто не хоче співпрацювати. Раніше світова кіноспільнота закликала бойкотувати РФ, а зараз від спільної роботи відмовився письменник Стівен Кінг

Незважаючи на те, що кілька років Король жахів був найвидаванішим письменником у Росії, він вирішив припинити друкувати та продавати свої книги в країні-агресорі.

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Письменник репостнув у своєму Twitter -акаунті пост свого колеги канадського письменника Лінвуда Барклея.

Я визнаю, що це невелика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пук у бурю, але я не продовжую свої контракти на книги російською, – написав Барклей.

Кінг додав: " Я теж ".

Скріншот – twitter.com/StephenKing

Це дало зрозуміти, що російські читачі можуть розраховувати лише на те, що в їхніх книгарнях уже встигли продати.

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Як відомо, зараз американський письменник активно підтримує українців. Разом з іншими світовими зірками Кінг став на захист інтересів України.

Скріншот – twitter.com/StephenKing

Також нагадаємо, що багато західних зірок вже висловлювалися на підтримку України та допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Слава Україні!
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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