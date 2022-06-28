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Стівен Кінг прокоментував обстріл ТЦ у Кременчуці

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 червня, 13:22
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Король жахів шокований безжалісністю та цинізмом російських окупантів. Письменник не почав мовчати про терористичний акт рашистів
Стівен Кінг прокоментував терористичний акт рашистів у Кременчуці
Стівен Кінг прокоментував терористичний акт рашистів у Кременчуці / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів війни Стівен Кінг висловив свою солідарність із народом України. Американський письменник одним із перших іноземних зірок закликав світ зупинити Путіна.

Шокував короля жахів та вчорашній ракетний удар по торговому центру у Кременчуці. Кінг не став мовчати і у своєму Twitter-акаунті нагадав усім, що вчинки армії РФ – це терористичний акт.

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Скріншот – twitter.com/StephenKing

Російські удари на українські цивільні об'єкти – це, по суті, терористичні атаки. Слава Україні! – Заявив письменник.

Слід зазначити, що Стівен Кінг активно підтримує український народ у боротьбі з російськими окупантами. У своїх соціальних мережах письменник регулярно публікує пости на підтримку України, також він відмовився від співпраці з російськими друкованими виданнями випускають його книги.

Обстріл ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. У цей момент у будівлі перебували сотні мирних мешканців. Внаслідок атаки рашистів загинуло 18 відвідувачів, 59 осіб отримали поранення, 25 осіб госпіталізовано. Також повідомляється про 21 зниклого безвісти. Досі на місці події працюють працівники надзвичайних служб.

Раніше сайт "Сегодня" показав, як українські знаменитості відреагували на трагедію у Кременчуці.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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