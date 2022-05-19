Прихильниця Путіна Надія Бабкіна наїхала на Аллу Пугачову

Рашистка Надія Бабкіна вважала за потрібне висловити на адресу Алли Пугачової, яка покинула Росію і виступила проти війни в Україні

Надія Бабкіна висловилася про від'їзд Алли Пугачової / Фото: Скріншот із відео

Після свого від'їзду до Ізраїлю Алла Пугачова та Максим Галкін зіткнулися з хвилею хейту від прихильників Путіна та його диктаторської пропаганди.

Приєдналася до гавкоту озлоблених собак співачка Надія Бабкіна. Вона вирішила ставити свої п'ять копійок критики на адресу колеги за те, що вона залишила РФ. В одному з інтерв'ю Бабкіна заявила, що Пугачова плюнула в країну з-за кордону.

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Я не знаю, як можна, отримавши від країни, в якій ти народився, виховувався, заробляв шалені гроші, потім узяти та плюнути з-за кордону. Так не має бути. Тоді починаєш розмірковувати, як це формувалося. Що попереду, чи одні гроші?... Це ж так дрібно, – висловилася у бік Пугачової путіністка.

Хоча кому, як не пропагандистці Бабкіної, розмірковувати про те, які гроші можна заробити за підтримку чийогось політичного режиму. Народниця запрацювала собі на життя не тільки піснями та танцями на сцені з "Валянками", а й у стінах Думи, де приймаються криваві рашистські закони.

До речі, зовсім недавно Андрій Макаревич засвітився у компанії Алли Пугачової та Бориса Гребінщикова. Не виключено, що зірки зустрілися в Ізраїлі. Проте нещодавно примадонна повідомила, що все ж таки планує повернутися до Росії через деякий час.