Брюс Вілліс, що страждає на афазію, вперше за довгий час вийшов на публіку

Після новин про те, що у Брюса Вілліса діагностували афазію, актор не лише завершив свою кар'єру в кіно, а й став рідше з'являтися на публіці
Рідкісні виходи "міцного горішка" на вулицю тепер не залишаються поза увагою папараці та шанувальників. Так, днями Вілліса помітили під час прогулянки.
67-річний голлівудський актор прогулювався вулицями Малібу, штат Каліфорнія, зі своїми друзями, а потім заглянув на обід до одного з місцевих ресторанів.
Судячи з фотографій, поки Вілліс почувається досить непогано. Проте, як стало відомо, хвороба швидко прогресує і у зірки кіно вже виникають деякі складнощі з пам'яттю та мовленням.
Незважаючи на те, що зараз Брюсу все складніше підтримувати спілкування, він не залишається один і постійно перебуває у колі друзів та рідних. Також, як стало відомо раніше, у актора з'явився особистий помічник.
Велику підтримку зірці Голлівуду надає його сім'я, а також колишня дружина Демі Мур, з якою актор залишився у дружніх стосунках. А нещодавно 10-річна донька Брюса Вілліса Мейбел Рей сфотографувала батьків під час сімейної прогулянки – Вийшли дуже зворушливі сімейні кадри.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"