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Пристрасть від санмаринця та крик душі з Сербії: ТОП-виступів другого півфіналу Євробачення-2022

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 01:32
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Глядачі вже побачили виступи всіх учасників другого півфіналу та обрали собі нових крашів! Хто ці фаворити – читайте у нашому матеріалі
Найяскравіші виступи другого півфіналу "Євробачення-2022"
Найяскравіші виступи другого півфіналу "Євробачення-2022"

От і завершились півфінальні поєдинки "Євробачення-2022" за підсумками яких, у гранд-фінал пройшли представники 20 країн. Традиційно місце у фіналі автоматично одержують конкурсанти від тієї країни, яка організовує захід, а також представники "великої п'ятірки" – Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Але поки фінал не настав, глядачі вже встигли обрати своїх улюбленців. Ми вже розповідали про крашів першого півфіналу, тепер настала черга другої частини. Зазначимо, що не всі фаворити глядачів змогли отримати щасливий квиток у наступний тур.

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ТОП-5 яскравих номерів другого півфіналу "Євробачення-2022" – читайте у матеріалі сайту "Сьогодні".

Акілле Лауро – Stripper (Сан-Марино)

31-річний італійський співак Achille Lauro, який представляв Сан Марино, не зміг пройти у фінал. Проте він точно підкорив глядачів своєю дикою енергетикою. Ба більше, його look – напівпрозорий комбінезон в стразах, підбори та яскравий мейк – точно не забудуть. Наприкінці номеру конкурсант осідлав бика та ще й поцілував гітариста :)

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Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)

Австралійський співак вийшов на сцену у білосніжному вбранні з довжелезним шлейфом у пір'ї. Втім, конкурсант, напевно, найбільше запам'ятається єврофанам своїм незвичайним головним убором – короною з вуаллю з діамантів!

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)

Мало хто зрозумів сатиричний перформанс співачки. Але, як відомо, пісня дівчини має особливе посилання – її брат помер від того, що у нього не було страхового полісу і він не отримав медичної допомоги. Артистка співала про те, як важливо всім вчасно і безкоштовно отримувати консультації медиків, а також вона розкритикувала міністерство охорони здоров'я.

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The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)

Ну і куди ж без легендарних рок-зірок, чий хіт In the Shadows досі в усіх на слуху. The Rasmus виступає на професійній сцені з 1994 року, але вирішив зараз підкорити "Євробачення" драйвовим треком, назва якого українською означає – "Розпусна жінка".

Ochman – River (Польща)

Співака вже прозвали "польським Тімберлейком" або ж "Джеймсом Бондом". Ймовірно, ряд фанаток вже поповнився у цього хлопця. До речі, букмекери прогнозують співаку 6 місце у фіналі!

Нагадаємо, раніше Alina Pash попросила Kalush Orchestra розповісти про військових в Азовсталі на "Євробаченні-2022".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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