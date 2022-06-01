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Суд Джонні Деппа проти Ембер Герд. Присяжні визначилися з програвшим

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 червня, 22:59
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Судова історія Деппа та Герд закінчилася
Герд програла суд Деппу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Герд програла суд Деппу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Американський актор Джонні Депп виграв судовий позов до колишньої дружини Ембер Герд.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Деталі

Судді оголосили, що Джонні Депп переміг за трьома звинуваченнями в наклепі проти Ембер Герд і отримає від акторки 15 мільйонів доларів. Присяжні з семи осіб також вирішили, що Депп через свого адвоката зганьбив Герд по одному з трьох пунктів її зустрічного позову. Їй присудили два мільйони доларів.

Одноголосне рішення було винесено після трьох днів обговорення, поклавши край семитижневому судовому розгляду, в ході якого були отримані емоційні свідчення, що розповідають про бурхливі стосунки Деппа і Херд і їх наслідки.

Коротко про розлучення зіркової пари

Ембер Герд та Джонні Депп зіграли весілля у 2015 році. Проте вже через рік акторка подала на розлучення та заявила про насильство з боку екскоханого. Сам Депп заперечував обвинувачення і вже у 2019 році подав зустрічний позов до суду на Ембер та став вимагати 50 млн доларів за наклеп.

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До речі, на захист Джонні також виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс. Зірка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів. Хоч Ембер раніше стверджувала, що актор це робив.

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