Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні

Знаменита американська супермодель підтримує Україну та готова пожертвувати українцям частину доходу

Джіджі Хадід фінансово підтримає Україну / Фото: instagram.com/gigihadid

З самого початку війни майже весь світ почав надавати підтримку Україні – люди виходять на мітинги, пишуть теплі слова, закликають НАТО закрити небо над Україною, надсилають мільйони доларів на потреби армії та всіх постраждалих внаслідок бойових дій російської армії на території України.

Нещодавно актори Міла Куніс та Ештон Катчер заявили, що пожертвують Україні 3 мільйони доларів, а також продовжать збирати ще 30 мільйонів гуманітарної допомоги.

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Тепер знаменита американська супермодель Джіджі Хадід у своєму Instagram-акаунті повідомила, що теж фінансово допоможе Україні. Модель зазначила, що ані вона, ані її колеги-моделі не можуть контролювати графіки Тижней мод, які зараз проходять в інших країнах, поки в Україні гинуть мирні жителі.

Я зобов'язана пожертвувати свої доходи від модних показів сезону Осінь 2022, щоб допомогти тим, хто страждає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині, – написала Джіджі.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Джіджі має палестино-голландське походження. Її батько – палестинський підприємець Мохамед Хадід, а мати – голландська модель Іоланда Хадід.

І Джіджі, і її сестра Белла підтримують батьківщину батька Палестину в палестино-ізраїльському конфлікті, який триває вже десятки років. Конфлікт є військовим протистоянням і суперечкою між двома групами людей з претензіями на правоволодіння та суверенітет над однією і тією ж територією колишнього британського мандату Палестина.

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Раніше Мілла Йовович емоційно висловилася про війну Росії проти України. Також актриса Чулпан Хаматова із колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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