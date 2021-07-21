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Чоловік Заворотнюк потрапив до "чорного списку" судових приставів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 14:52
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У фігуриста Петра Чернишова є школа фігурного катання. За даними ЗМІ, чоловік Анастасії Заворотнюк, встиг накопичити борги через свій бізнесу
У чоловіка Анастасії Заворотнюк проблеми з бізнесом
У чоловіка Анастасії Заворотнюк проблеми з бізнесом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петро Чернишов зараз дуже багато працює , щоб оплачувати лікування своєї дружини Анастасії Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Фігурист багато гастролює з льодовим шоу "Руслан і Людмила", разом зі своєю колегою Тетяною Навкою. Крім цього керує власною школою фігурного катання, розташованої в Санкт-Петербурзі. Якраз через школу у фігуриста і почалися проблеми.

Як пише kp.ru, фігурист не надав бухгалтерську звітність за 2020 рік. Днями фірма потрапила в "чорний список" судових приставів. Вони намагаються стягнути з неї страхові внески в розмірі 4000 рублів (1 465 гривень). До слова, за останні кілька років це вже одинадцята виконавча справа для фірми чоловіка Заворотнюк. Скрізь невеликі борги, але фігурист не поспішає їх виплачувати.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Юрист Михайло Алексєєв припустив, що фірма існує тільки на папері.

"Це свідчить про те, що в компанії або немає бухгалтера, який веде справи, або фірма кинута засновниками і є" сплячою ", тобто існує тільки на папері", – сказав юрист.

В тренді

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк втратила весь свій бізнес.

Дивіться в сюжеті, у кого ще з зірок були проблеми з законом:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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