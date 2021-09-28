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Дружина Моргенштерна похвалилася заробітком: Чоловік доларовий мільйонер, а я поки його наздоганяю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 14:46
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21-річна Ділар Зінатулліна, яка в останній день літа стала дружиною репера Моргенштерна, вирішила в InstaStories висловитися про свої фінансові можливості
Дружина Моргенштерна розповіла про свої фінансові можливості
Дружина Моргенштерна розповіла про свої фінансові можливості / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн і Ділар ніколи не відрізнялися особливою скромністю. Якщо деякі зірки намагаються не говорити про свої доходи, щоб зайвий раз не нариватися на критику, то репер і його дружина не проти провокувати нові теми для обговорень.

Прикиньте, тільки зараз зрозуміла, що я мільйонерка: їду митися до спортзалу, тому що вдома немає гарячої води, – написала Ділара в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Підписники дівчини швидко відреагували на таке повідомлення і зазначили, що всі багатства дісталися їй завдяки зірковому чоловіку. Адже цього літа Моргенштерн посів друге місце в рейтингу Forbes найбагатших зірок Росії. За минулий рік репер заробив 12 мільйонів доларів.

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Відповідь Діалари на коментарі фоловерів не змусила себе довго чекати.

Не ображайте мого чоловіка. Він доларовий мільйонер, а я поки його наздоганяю, – написала дружина Моргенштерна.

Скріншот: Instagram

Моргенштерн і Ділар познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розлучилася, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділар знову стали парою в 2020 році, а в серпні цього року зіграли весілля.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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