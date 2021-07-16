Світлана Лобода влаштувала неонову вечірку в центрі Києва – дивіться нове відео Алана Бадоєва

Українська співачка, яка живе і працює в РФ, сьогодні випустила нове музичне відео на трек "Алло". У ролику артистка влаштувала вечірку прямо посеред міста

LOBODA представила кліп Allo / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка показала рідкісне фото свого батька зі старшою донькою, об'єдналася з популярним українським режисером Аланом Бадоєвим для нової відеороботи. Артистка презентувала mood-video на свій новий трек Allo, який присвятила мінливому карантинному літу. У ролику зірка з'явилася в ефектних образах і показала, що танцмайданчиком може послужити будь-яка локація. До речі, нещодавно 15 українок продемонстрували, як змінюється індустрія реклами й погляд суспільства на жіночу красу.

У відео, опублікованому на YouTube, Світлана Лобода перетворюється в "королеву танцмайданчика" на відкритих локаціях Києва, декорованих неоновими вогнями.

Аутфіти Лободи в ролику були не менш яскравими, ніж неонові лампи. Співачка постала у двох вбраннях: золотистому комплекті, що складається з мініспідниці й топа, а також в білосніжній укороченій шубі й мерехтливих штанах.

Буває момент, коли, те, що відбувається на душі, потрібно просто витанцювати, піддатися імпульсу... і не важливо де! Будь-яке місце може перетворитися в танцмайданчик: твоя машина, нічна вулиця чи звичайний паркінг перед твоїм будинком, – написала Лобода в Instagram.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:

Раніше Світлана Лобода в ексклюзивному вбранні прийшла на світський показ в Парижі.