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Світлана Лобода влаштувала неонову вечірку в центрі Києва – дивіться нове відео Алана Бадоєва

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 липня, 13:21
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Українська співачка, яка живе і працює в РФ, сьогодні випустила нове музичне відео на трек "Алло". У ролику артистка влаштувала вечірку прямо посеред міста
LOBODA представила кліп Allo
LOBODA представила кліп Allo / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка показала рідкісне фото свого батька зі старшою донькою, об'єдналася з популярним українським режисером Аланом Бадоєвим для нової відеороботи. Артистка презентувала mood-video на свій новий трек Allo, який присвятила мінливому карантинному літу. У ролику зірка з'явилася в ефектних образах і показала, що танцмайданчиком може послужити будь-яка локація. До речі, нещодавно 15 українок продемонстрували, як змінюється індустрія реклами й погляд суспільства на жіночу красу.

У відео, опублікованому на YouTube, Світлана Лобода перетворюється в "королеву танцмайданчика" на відкритих локаціях Києва, декорованих неоновими вогнями.

Аутфіти Лободи в ролику були не менш яскравими, ніж неонові лампи. Співачка постала у двох вбраннях: золотистому комплекті, що складається з мініспідниці й топа, а також в білосніжній укороченій шубі й мерехтливих штанах.

Буває момент, коли, те, що відбувається на душі, потрібно просто витанцювати, піддатися імпульсу... і не важливо де! Будь-яке місце може перетворитися в танцмайданчик: твоя машина, нічна вулиця чи звичайний паркінг перед твоїм будинком, – написала Лобода в Instagram.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:

Раніше Світлана Лобода в ексклюзивному вбранні прийшла на світський показ в Парижі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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