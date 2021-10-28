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Світлану Світличну після фейкового зникнення хочуть покласти до клініки, але вона відмовляється

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 жовтня, 08:56
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Декілька днів у Москві шукали радянську акторку, але з'ясувалося, що вона нікуди не пропадала. Світлана Світлична спеціально не брала телефон і переховувалася задля участі у ток-шоу
Світлану Світличну хочуть покласти до клініки
Світлану Світличну хочуть покласти до клініки / Фото: Instagram

Зірка "Діамантової руки" Світлана Світлична у ток шоу Андрія Малахова заявила, що вона пішла з дому через проблеми у сім'ї. За словами артистки, у неї вже тривалий час не складаються стосунки із сином та невісткою. Інші вважають, що вся драма в ефірі ток-шоу – ще один спосіб заробити гроші.

Син актриси Олексій Івашов розповів, що вона досі після свого фейкового зникнення не вийшла на зв'язок із родичами.

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Вибачатися вона не захотіла, нікому не телефонувала. Я теж не збираюся, з якого дива? В мене був день народження, який вона проігнорувала. Це вона дивно поводиться. Ми чотири доби взагалі не спали, не належали собі. А вона при цьому висловлюється негативно про всіх, намовляє, – сказав син зірки у бесіді зі StarHit.

Світлана Світлична
Світлана Світлична / Фото: Instagram

На думку Олексія, його матері потрібна допомога медиків. Він наполягає, щоб актрису поклали до лікарні навіть проти її волі. Лікування Світлані Світличній необхідно у зв'язку з деменцією, що розвивається.

Сама вона від усього відмовляється. Ми купували і таблетки, і снодійне та інші легкі препарати, але мама відмахувалася, мовляв, мені це не підходить. Зараз збираємось до клініки класти. Але потрібна її згода. Звичайно, я вважаю, що їй потрібно підлікуватися. Вона некерована, із постійними перепадами настрою. Розсварилася з усіма близькими

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася у Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 році зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

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Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука"
Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" / Фото: kino-teatr.ru

У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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