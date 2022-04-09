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Син Джона Леннона порушив обіцянку і вперше публічно заспівав Imagine (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 22:51
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Син легендарного рок-музиканта підтримав Україну
Син Джона Леннона взяв участь у благодійному онлайн-марафоні
Син Джона Леннона взяв участь у благодійному онлайн-марафоні / Фото: Скріншот з YouTube

Західні артисти підтримують Україну в цей непростий час і не мовчать про російську агресію. Актори, музиканти, письменники та члени королівської сім'ї допомагають нашій країні. Не залишився осторонь син Джона Леннона Джуліан. В рамках онлайн-марафону Stand Up For Ukraine він уперше публічно виконав пісню свого батька Imagine.

Чому зараз після стількох років? Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би про те, щоб заспівати Imagine, був би "Кінець світу"… Але також і тому, що його тексти відображають наше колективне прагнення миру в усьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єднання стають нашою реальністю, хоча б на мить… Пісня відбиває світло наприкінці тунелю, на який ми всі сподіваємось..., – написав син Джона Леннона у Instagram

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Нагадаємо, у благодійному онлайн-марафоні взяли участь Red Hot Chili Peppers, Еллен Дедженерес, Біллі Айліш, Елтон Джон, Селін Діон. Завдяки марафону вдалось зібрати близько 10 мільярдів євро.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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