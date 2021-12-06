Син Корольової спробував переспівати один із найпопулярніших треків на YouTube, але його затьмарила мама (видео)

Сину Наташі Корольової поки що не вдається знайти лояльну аудиторію. Спочатку Архип намагався переспівати ще одну пісню Ігоря Ніколаєва, але не все це оцінили. Тепер же син Наташі Корольової вирішив в ефірі програми "Дві зірки. Батьки та діти" представити кавер на пісню "Юность" гурту Dabro.
Такий експеримент багато хто не оцінив. А зокрема, розкритикували виступ Архіпа. Члени журі російського проєкту вважають, що син Наташі Корольової сильно поступається в артистизмі своїй зірковій мамі.
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Нічого особистого, але щоб хоча б створити відчуття змагання, мені не вистачило енергії. Ось глянь на маму. Як Наташа запалює. Скільки в ній драйву, скільки в ній сексу, скільки в ній того, що нас змушує жити та радіти життю, – сказав актор Леонід Ярмольник.
Олена Ваєнга вирішила висловитися про бездарних людей, але зауважила, що до Архіпа це відношення не має.
Архіпе, немає нічого страшнішого і гіршого, ніж куплена лестощі. А вона є у нашій індустрії. Дуже часто у нас абсолютно бездарним людям співають дифірамби. До тебе це не стосується – ти ще не називаєш себе співаком, – сказала співачка.
У Мережі в черговий раз порадили синові Наталії Корольової пошукати інше захоплення, а не намагатися пробитися до шоу-бізнесу за рахунок імені своєї мами.
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