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Син Стаса П'єхи, якого побила сусідка, до повноцінного життя повернеться не скоро

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 12:24
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Син відомого співака отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки. Нещодавно хлопчика виписали з лікарні
Ексдружина Стаса П'єхи розповіла про стан здоров'я Петі
Ексдружина Стаса П'єхи розповіла про стан здоров'я Петі / Фото: instagram.com/wolfieha

Ексдружина Стаса П'єхи Наталія Горчакова вирішила не коментувати звинувачення у брехні про побиття сина , але розповіла у себе в Instagram як себе зараз почуває семирічний Петя.

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Хлопчика чекає другий етап обстеження, яке покаже всю картину про його стан здоров'я.

До повноцінного життя син не повернувся, і повернеться не скоро. З ним щільно працює психолог, яка зробила висновок про пост-травматичний стресовий розлад. Сон, на жаль, теж не до кінця відновився – син спить неспокійно, часто прокидається – фахівці це також пов'язують зі тим, що трапилося, – розповіла Наталя.

Як зараз себе почуває син Стаса П'єхи
Як зараз себе почуває син Стаса П'єхи / Фото: instagram.com/knyaginya

Мама хлопчика додала, що зараз Петі заборонили займатися спортом і тепер він не зможе ходити на футбол.

Ніяких физнагрузок, тільки спокійні прогулянки на природі. Загалом, життя маленького хлопчика сильно змінилася, але поки ми з цим нічого вдіяти не можемо, – поділилася ексдружина співака.

Чому побили сина Стаса П'єхи:

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала екс-дружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала Дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним з сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив чоловіка Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

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В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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