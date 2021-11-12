Сину Девіда та Вікторії Бекхем довелося перенести весілля з дочкою мільярдера

22-річний Бруклін та 26-річна Нікола разом уже два роки. Пара регулярно з'являється на світських заходах, радує шанувальників спільними фото у соцмережах. Бруклін та Нікола планують організувати пишну урочистість, але у зв'язку з епідеміологічною ситуацією довелося перенести весілля.
Коронавірус зруйнував усі наші плани. Але ми сподіваємося, що наступного року все вийде . Ми заручені більше року, і якби не вірус, то ми б уже давно одружилися, – сказав Бруклін у бесіді з Hello.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що пара вже підписала шлюбний контракт. Згідно його умов, 22-річний син легенди футболу та 26-річна дочка мільярдера погодились не претендувати на майно та фінанси друг одного у разі розірвання шлюбу.
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