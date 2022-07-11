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Такою Ріанну ще не бачили. У чому зіркова мама прийшла на концерт до коханого A$AP Rocky (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 07:38
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Королева R'n'B звісно вміє дивувати образами. Але це щось новеньке. "Сьогодні" показує, який аутфіт обрала співачка для тусовки
Ріанна наслідує у моді A$AP Rocky
Ріанна наслідує у моді A$AP Rocky / Фото: Колаж: Сьогодні

Навесні цього року Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стала батьками. У закоханих народився син, ім'я якого досі залишається в таємниці. Співачка довго не з'являлась на публіці після пологів. Лише наприкінці червня вона вирішила по-маленьку повертатись до звичного життя.

Сама Рірі поки не збирається виходити на сцену, але її A$AP Rocky активно виступає на літніх фестивалях. Тож співачка підтримує його на концертах.

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Днями репер виступав на фестивалі Rolling Loud у Португалії. Відвідала цей захід і молода матуся Ріанна. Вона була у дещо незвичному для фанів образі. Адже всі уже звикли бачити її у "голих" луках. А тут вона прийшла...одягненою з голови до ніг:)

Ріанна у незвичному для фанів аутфіті
Ріанна у незвичному для фанів аутфіті / Фото: Pinterest

Для заходу зірка обрала образ з спільної колекції Balenciaga та Adidas. До речі до створенння аутфіту Рірі доклала руку головний візажист бренду співачки Fenty Beauti – Прісцила Оно. Вона і опублікувала фото Ріанни у себе в Instagram, підписавши: "Зухвала бабця".

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Рірі як завжди неперевершена
Рірі як завжди неперевершена

Цікавим доповненням до луку стала хустинка від Hermes.

Ріанна підтримує коханого на фестивалі
Ріанна підтримує коханого на фестивалі / Фото: Pinterest

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До речі, коханий Рірі також полюбляє носити "бабусині" хустники. Раніше репер з'являвся на світському заходу у такому головному уборі та використував його у своєму кліпі на трек Babushka Boi.

Репер у "бабусиній" хустинці. Фото: Getty images

Зазначимо, що Ріанна та A$AP Rocky, як відомо, не перебувають у шлюбі. Про роман їхній стало відомо ще у 2020 році. Але офіційно свої стосунки парочка підтвердила через рік – у 2021-му.

Рірі народила сина в Лос-Анджелесі. Але виховувати його планує в іншому місті. Подейкують, співачка разом з A$AP Rocky та малюком перебрались на острів Барбадос – батьківщину співачки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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