Танці Бузової в купальнику спантеличили Мережу: "Знову напилася коньяку?"

Публікації Ольги Бузової завжди викликають обговорення у Мережі. Цього разу фоловери звернули увагу на танці телеведучої.
У себе в Instagram Бузова опублікувала відео як вона танцює з Михайлом Галустяном біля басейну.
Входжу до робочого графіка впевнено. Попереду місяць зйомок, без вихідних, без гарного сну, але не без спорту та гарного настрою. За січень я дуже скучила за роботою, я чекала цього дня давно…
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У коментарях не всі оцінили танці Бузової. Хтось порівняв телеведучу з Анастасією Волочковою, дехто припустив, що зірка перебрала з алкоголем, натякаючи на відпочинок у Куршавелі.
- "Краще б вона не танцювала"
- "Міша краще рухається, а Оля клоун"
- "Олю, ти знову напилася коньяку?"
- "Бузова вже як Волочкова поводиться"
Ольга Бузова ніяк не коментує негативних коментарів у Instagram, а продовжує ділитися новими фото та відео.
До слова, у Мережі часто обговорюють і вокал телеведучої. Нещодавно з'явилося відео, як Ольга Бузова співає без фонограми
Раніше Ольга Бузова показала свою фігуру без фотошопу.