Тарзан розчулив Мережу новим фото з Королевою: Дуже красива кілька

Наташа Корольова і її чоловік Сергій Глушко намагаються не говорити про особисте життя післяку скандалу зі зрадою в минулому році . Пара рідше стала публікувати спільні фото, і іноді в Мережі з'являються чутки про розлучення артистів. Але Наташа Корольова і Тарзан це не коментують, а нова публікація доводить, що пара разом і все добре.
Зараз Корольова з чоловіком відпочивають в Туреччині. У себе в Instagram Сергій Глушко опублікував селфі з дружиною.
Підписники в коментарях засипали пару компліментами. Деякі фоловерів не забули згадати скандал пари.
- "Я завжди знав, що Наталі розумна жінка"
- "Дуже красива кілька"
- "Які ж ви молодці. Нехай на вашому шляху зустрічаються тільки розумні, добрі і щасливі люди"
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Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша.
Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми.
Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.
Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:
Раніше Тарзан відповів різко тим, хто критикує його публікації.