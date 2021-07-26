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Тарзан розчулив Мережу новим фото з Королевою: Дуже красива кілька

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 13:56
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Тарзан активно веде свої соцмережі, але спільні фото з Наташею Корольовою не так часто з'являється в Instagram. Поки пара на відпочинку, чоловік співачки вирішив надолужити згаяне
Тарзан опублікував спільне фото з Наташею Корольовою
Тарзан опублікував спільне фото з Наташею Корольовою / Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Корольова і її чоловік Сергій Глушко намагаються не говорити про особисте життя післяку скандалу зі зрадою в минулому році . Пара рідше стала публікувати спільні фото, і іноді в Мережі з'являються чутки про розлучення артистів. Але Наташа Корольова і Тарзан це не коментують, а нова публікація доводить, що пара разом і все добре.

Зараз Корольова з чоловіком відпочивають в Туреччині. У себе в Instagram Сергій Глушко опублікував селфі з дружиною.

Тарзан опублікував нове фото з Наташею Корольовою
Тарзан опублікував нове фото з Наташею Корольовою / Фото: instagram.com/tarzan___official

Підписники в коментарях засипали пару компліментами. Деякі фоловерів не забули згадати скандал пари.

  • "Я завжди знав, що Наталі розумна жінка"
  • "Дуже красива кілька"
  • "Які ж ви молодці. Нехай на вашому шляху зустрічаються тільки розумні, добрі і щасливі люди"

"

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Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша.

Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми.

Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:

Раніше Тарзан відповів різко тим, хто критикує його публікації.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

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