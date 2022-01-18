Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Що за Малаховим?

Сестра Міддлтон

Архіви Ганни Кошмал

Діти Меладзе

Поцілунки Бекхема

Дуети Тіни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Таємне кохання Ван Дамма: як зараз живе улюблена українка актора

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 19:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За документами та фото в Інстаграм Жан Клод Ван Дамм як і раніше люблячий чоловік і зразковий сім'янин, але не варто забувати, що роман з українкою Оленою Каверіною триває вже більш як 10 років
Як зараз живе Альона Каверіна - кохана Ван Дамма
Як зараз живе Альона Каверіна - кохана Ван Дамма

Відносини актора та українки можна назвати однією з найзагадковіших та найтаємничіших історій кохання. Каверіна ніколи не з'являється з Ван Даммом на публіці, не постить з ним фото в соцмережах і завжди тримається осторонь публічності.

З чого почалися відносини Ван Дамма та Каверіної?

Олена була звичайною дівчиною із Кривого Рогу, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Хоча були чутки, що Олена приїхала на курорт, щоб працювати стриптизеркою. Саме так в одному з нічних клубів вона й познайомилася із зіркою бойовиків.

Реклама
Ван Дамм з Каверіною/Instagram

З того часу Олена та Ван Дамм стали часто бачитися, між ними зав'язалися романтичні стосунки, й Жан Клод кілька разів приїжджав до України у гості до Каверіної. Як повідомляли деякі ЗМІ, бельгієць купив дві квартири спеціально для Каверіної – у Києві та у Кривому Розі.

На початку роману Каверіна з'являлася на публіці разом з актором як його особиста помічниця. Українка супроводжувала голлівудську зірку на зйомках та приватних вечірках.

Перше фото Ван Дамма та Каверіної/ЗМІ

Ван Дамм досі одружений?

Тоді актор уже був одружений із Гледіс Португез. Новий бурхливий роман поставив під загрозу сімейне життя Жан Клода та Гледіс і пара навіть заявляла, що планує розлучитися.

Реклама

Однак через 7 років подружжя як і раніше разом, щоправда, тільки за документами та на публіці.

Ван Дамм з дружиною та дітьми/Instagram

Противницею розлучення виступила дружина актора. Португез запропонувала чоловікові заплющити очі на його роман з Каверіною, якщо той залишиться з нею у шлюбі.

Схоже, Жан Клод погодився на умови дружини. Щоправда, кажуть, що за це йому довелося заплатити, у прямому значенні слова, купити Гледіс новий особняк.

Реклама

На сторінці Ван Дамма в соцмережах можна побачити зворушливі поздоровлення дружині та спільні фото.

Як зараз живе Олена Каверіна?

Дівчина дуже активно веде свій обліковий запис в Instagram. Там Каверіна часто публікує фотографії з відпочинку та численних поїздок світом.

Але постів зі знаменитим залицяльником на сторінці дівчини зараз немає. Останню публікацію з Ван Даммом Олена опублікувала ще 2015 року в день народження актора.

Нині Олена живе у Лос-Анджелесі. На її сторінці в Мережі можна зрозуміти, що дівчина займається спортом та пропагує здоровий спосіб життя.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти