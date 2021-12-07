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Темношкірий янгол та костюми ельфів: Мадонна показала, як прикрасила ялинку з бойфрендом та дітьми

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 15:34
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Уже незабаром наступлять зимові свята, тому селебретіс не гають часу і активно готуються. Звісно ж, найперший етап – прикрашання дому, чим і зайнялася Мадонна
Мадона разом з молодим коханцем та дітьми готуються до новорічних свят.
Мадона разом з молодим коханцем та дітьми готуються до новорічних свят. / Фото: instagram.com/madonna

63-річна співачка, яка не соромиться відвертих фотосесій, разом із дітьми та молодим бойфрендом розпочали підготовку до свят. Вони вже прикрасили свою оселю до Різдва, чим Мадонна і поділилась із шанувальниками.

Велику красиву ялинку зірка поставила у кутку біля каміна однієї з кімнат будинку. Її прикрашала вся сім'я: молодші діти – 16-річні Девід Банда та Мерсі Джеймс, а також дев'ятирічні двійнята Стелла та Естер та 27-річний коханець-танцівник – Ахламалік Вільямс.

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До речі, усі одягнулися в кумедні костюми різдвяних ельфів, що додало більшої атмосферності до їхнього відео. А ще у кадрі можна помітити французького бульдога на прізвисько Ольга.

Мадонна разом з сім'єю.
Мадонна разом з сім'єю. / Фото: instagram.com/madonna

Варто додати, що співачка вирішила готуватись до Нового року саме в останню ніч єврейського свята Ханука.

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Ось у чому справа. Ісус був євреєм, і прикраса дерева — це язичницький ритуал, а чи дійсно хтось знає, коли народився Ісус?! Життя — це загадка. Приймемо всі вірування та ритуали, якщо вони роблять нас щасливими, і ми більше зосереджені на тому, щоб віддавати, а не отримувати!, — написала Мадонна, назвавши себе "незграбним ельфом".

Звичайно ж ялинка виглядає блискуче – її прикрасили смарагдовими кульками, іграшками у формі нот. Також додали штучний сніг, яскраві гірлянди та інші декорації.

Зазначимо, що Мадонна ще вирішила прикрасити ялинку зверху темношкірим янголом.

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Тепер в будинку суперстарс сяють святкові вогні та панує затишне святкове атмосфера. А якщо ви ще не знаєте, як та в чому зустрічати 2022 рік – ми вам допоможемо.

Коротко про особисте життя поп-діви

Мадонна двічі була одружена: за актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі. У зірки є двоє біологічних та четверо прийомних дітей з Малаві. Цікаво, що саме особисте життя артистки часто ставало матеріалом для треків.

Відомо, що до першого шлюбу співачка була одержима сексозалежністю і іноді зустрічалася паралельно з трьома хлопцями. Коханці у неї були латиноамериканці і чорношкірі, хоч вона була заручена із чоловіками англосаксонського типажу.

Мадонну часто критикували за постійну наявність у неї бойфрендів, як правило, молодших за неї. Останній не вийняток – танцюрист молодший за співачку аж на 36 років.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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