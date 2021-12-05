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Тепер не впізнати: як змінився стиль доньки Джолі та Пітта, яка передумала ставати хлопчиком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 10:00
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Цього року кожен світський вихід 15-річної доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стає новиною. Ще недавно Шайло вибирала чоловічі костюми, а тепер на червоних доріжках з'являється у сукнях
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта передумала міняти стать
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта передумала міняти стать / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

Шайло змалку перебуває під прицілом камер. Вже із трьох років вона заявила своїм батькам, що вважає себе хлопчиком. Шайло просила називати її Джоном чи Пітером.

Дочка Пітта та Джолі стриглася завжди під хлопчика. На червоні доріжки вона вибирала класичні чоловічі костюми.

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Шайло у дитинстві
Шайло у дитинстві / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

/ Фото: Getty Images

Шайло любить чоловічий одяг. Їй подобається виглядати як хлопчик, тому ми коротко стрижемо їй волосся. Вона вважає себе одним із братів, – говорила актриса.

Якщо Анджеліна Джолі підтримувала у всьому свою дочку, то, за чутками, Бред Пітт був не в захваті від ідеї Шайло змінити стать. Подейкують, голлівудські актори неодноразово сварилися через це питання.

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/ Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

Час минав, а стиль Шайло залишався тим самим. У ЗМІ почали з'являтися чутки, що дівчинка таки вирішила змінити стать і вже почала проходити гормональну терапію.

/ Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

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Але рік тому в Мережі помітили перші зміни стилю дочки Пітта та Джолі, наприклад, Шайло почала відрощувати волосся. Щоправда, від хлоп'ячих нарядів не стала відмовлятися.

/ Фото: Instagram

Проте цього року дочка Джолі та Пітта викликала фурор, коли разом із сім'єю з'явилася на червоній доріжці у довгій сукні пісочного кольору. Тоді критики не скупилися на компліменти.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Через кілька днів Шайло знову всіх здивувала – для чергового виходу на червону доріжку вона вибрала чорну мінісукню.

Анджеліна Джолі з дочками на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні" в Римі
Анджеліна Джолі з дочками на червоній доріжці прем'єри фільму "Вічні" в Римі / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі та Бред Пітт поки не відповідають на запитання, чи передумала їхня донька міняти стать.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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